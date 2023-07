Dětský představitel Forresta Gumpa sloužil v armádě, po letech se setkal s Jenny

Herec v rozhovoru pro deník The Sun prozradil, že se Hollywoodu vždy raději vyhýbal. Podle něj to není zdravé prostředí a už vůbec ne pro děti. Rodiče ho naštěstí do herectví nenutili. Místo toho se bývalá dětská hvězda rozhodla pro kariéru v armádě, podobně jako jeho postava ve filmovém hitu. Michael Humphreys dostal v armádě příznačnou přezdívku Gump.

To však není jediná spojitost herce s jeho rolí. Účastnil se sám také několika maratonů a dokonce má vazbu na zpěváka Elvise Presleyho, protože sloužil několik let ve stejném vojenském táboře v Německu jako král rokenrolu.

„Je zvláštní, kolik souvislostí s Forrestovým životem se objevilo v tom mém. Že by to byl osud? Něco mi ty náhody neustále podsouvá,“ říká Humphreys, který se jako voják rok a půl účastnil i zahraniční vojenské operace v Iráku. Z americké armády se rozhodl odejít v roce 2008.

„Bylo to dobrá životní zkušenost. Ale viděl jsem tam samozřejmě spoustu hrozných věcí. Spousta kamarádů tam zemřela, nebo byli navždy zmrzačeni. Naučil jsem se tam toho hodně o sobě a lidech obecně. Jsem teď díky tomu určitě lepším člověkem. A musím říct, že má nejpevnější životní přátelství a svazky vznikly právě tam,“ svěřil se herec před lety v rozhovoru pro agenturu AP.

Po odchodu z armády se Humphreys, který žije v Mississippi, živil jako online učitel a kouč. Nyní pracuje pro Coca-Colu.

Foto: Michael Humphreyes se vyfotil po 25 letech s herečkou Hannah Hallovou, která ztvárnila ve Forrestu Gumpovi postavu malé Jenny:

Film Forrest Gump zachycuje několik desetiletí života hlavní postavy, naivního a dobrosrdečného sportovně nadaného muže z Alabamy, který je svědkem a v některých případech i účastníkem mnoha rozhodujících událostí druhé poloviny 20. století ve Spojených státech.

Michael Humphreys se sice stáhl ze záře reflektorů, aby mohl vést normální život a sloužit v armádě, ale zároveň nedávno prohlásil, že by se k filmu jednou rád vrátil a to třeba hned jako agent 007.

VIDEO: Humphreys ve filmu Forrest Gump (1994):