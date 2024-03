Cenzura disneyovek. Mary Poppins a další pohádky by děti neměly sledovat samy

Sněhurka, Petr Pan, Dumbo i Malá mořská víla. To všechno jsou pohádky, které děti po celém světě rády sledovaly, často bez dohledu rodičů. Teď by se ale některým filmům od společnosti Disney mohl změnit filmový rating, tedy klasifikace takzvané společenské závadnosti. V Británii se to stalo už Mary Poppins.