Disney představuje plus size baletku. Lidé jsou z ní nadšení i otrávení

Film Reflect je součástí série experimentálních filmů Disney Short Circuit. Soustředí se především na image těla a důležitost rozvíjení sebevědomí. Režisérkou je Hillary Bradfieldová, žena stojící mimo jiné za slavnými animovanými „disneyovkami“ Ledové království 2 či Encanto, píše Brainee.sk.

Ukázka z filmu, který je od září dostupný na platformě Disney+ znázorňuje Biancu jak tančí a dívá se přitom do zrcadla. Její zrcadlový odraz se v jednu chvíli rozpadne na tisíc kousků. Symbolizuje to způsob, jakým vnímá své nedokonalé tělo a poselství, se kterým se podle ohlasů může mnoho lidí ztotožnit.

Disney se nově rozhodlo upozorňovat na problémy vnímání vlastního těla a sebelásky tímto způsobem, jejich hrdinka baletka není vysoká a hubená, tedy v jediné podobě, ve které baleríny známe. Současný trend „body positivity“ vyzdvihuje jedinečnost každého těla bez ohledu na jeho „nedostatky“.

Už jen krátký teaser vzbudil v divácích, podle množství jejich komentářů a reakcí, mnoho emocí. Mnoho uživatelů TikToku je z filmu Reflect nadšeno a v komentářích popisují vlastní zkušenosti s vnímáním svého těla a různých fyzických změn.

„Kdysi jsem tancovala, i když tedy ne balet. Ale procházela jsem si úplně stejnými pocity, takže jsem nadšená, že to někdo dokázal takto přesně vyobrazit a přiblížit ostatním lidem,“ píše jedna z žen. „Moc bych si přála, abych toto sama mohla kdysi vidět v době mého dospívání. Ale jsem šťastná alespoň za to, jak se dnes věci mění k lepšímu,“ dodává další.

Podle jiných jde o nesmyslné předkládání něčeho, co v realitě nikdy nebude fungovat. „Kdo to kdy viděl, tlustá baletka? Proboha. V dnešní šílené době je to z mého pohledu opět jen snaha o to se zavděčit všem. Místo podporování a adorace obezity nazývané dnes ‚body positivity‘ a sebeláska by to chtělo zaměřit se hlavně na to, jak vzbudit v dětech chuť mnohem více se hýbat a trávit méně času vleže s mobilem v ruce,“ dodává další.

VIDEO: Disney představuje film s plus size baletkou v roli hlavní hrdinky: