Vypadalo to, že bych se tím i živila, říká Nesvačilová o gymnastice

„Vypadalo to, že bych se tím i živila, protože jsem moderní gymnastiku dělala na hodně vysoké úrovni, byla jsem v nejvyšší výkonnostní třídě, která byla možná,“ prozradila herečka v primácké Show Jana Krause. „Vyhrávala jsem spousty závodů, ale jsem ráda, že jsem nakonec přestala gymnastiku ze zdravotních důvodů dělat.“

Mohla se tedy vrhnout na herectví. Po středoškolských studiích, kde ji prý nejvíc bavil dějepis, čeština a literatura, se dostala na DAMU. „Maminka mi řekla, ať se nehlásím na DAMU, že se tam stejně nedostanu, že napoprvé to jen tak někdo nedá. Ve třetím kole se přišla i podívat a říkala, že to vypadá, že by to mohlo klapnout. A když jsem se tam dostala, tak mi řekla, že ale musím mít u maturity samé jedničky, jinak mě na tu školu nepustí,“ zavzpomínala.

To nakonec také splnila, protože by se své matce prý nikdy nevzepřela. „Ona měla pravdu. Já jsem dnes ráda, že jsem měla samé jedničky,“ dodala herečka, která se navíc angažuje v charitě.

Denisa Nesvačilová, jejíž sestřenicí je také herečka a režisérka Petra Nesvačilová, má na svém kontě filmy Jak básníci čekají na zázrak, Miluji tě modře a Přes prsty. Objevila se také v minisérii Marie Terezie a hrála v seriálech Vyprávěj, Temný kraj, Labyrint a Slunečná.