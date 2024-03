Injekce proti vráskám mi pomáhají k vyššímu sebevědomí, říká Demi Lovato

Zpěvačka, která ještě nedávno prohlašovala, že nechce být posuzována jen podle zevnějšku, nyní propaguje injekce proti vráskám, které jsou konkurencí botoxu.

„Ta kampaň se jmenuje ‚Krása podle vašich pravidel‘ a to se mnou opravdu souzní, protože jsem vždycky věřila, že je důležité být věrný tomu, kdo jste, a volit si, co vám pomůže cítit se jako nejlepší a nejautentičtější verze sebe sama,“ uvedla zpěvačka.

„Součástí toho je být si vědoma, co je v produktech, které si vybíráte,“ dodala zpěvačka s tím, že pleť bez vrásek jí pomáhá zvýšit sebevědomí.

„Jsou chvíle, kdy chci být glam, a chvíle, kdy chci jít ven úplně bez make-upu, a tohle mi dodává sebedůvěru v obou těch okamžicích,“ řekla o injekcích, které aplikuje každé tři měsíce.

Na rozdíl od některých kolegyň nechce Demi Lovato tajit, že si ke svému vzhledu vypomáhá těmito prostředky. „Vždycky jsem upřímná ke svým fanouškům a tohle je něco, o co jsem se chtěla podělit. Normalizovat to, odstranit tabu z injekčních aplikací,“ vysvětlila.

„Je to všechno jen o tom, co vám přináší pocit lepšího já. Neposlouchejte odpůrce. Dělejte cokoli, co vám umožní se cítit pohodlně ve své kůži,“ dodala zpěvačka, která v minulosti bojovala s poruchami příjmu potravy a následně s drogovou a alkoholovou závislostí a bipolární poruchou.

V roce 2018 se předávkovala fentanylem a skončila v nemocnici. Měla tři mrtvice a infarkt a utrpěla poškození mozku.

V současnosti je prý čistá, zdravá a zamilovaná. V prosinci loňského roku oznámila zasnoubení s kanadským muzikantem Jordanem Lutesem, s nímž randí dva roky.