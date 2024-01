Cher chce spravovat majetek drogově závislého syna, soud to zamítl

Cher šla v pátek k soudu, kde stanula proti vlastnímu synovi. Předmětem sporu jsou peníze, který její syn Elijah Blues dostává z fondu po otci, konkrétně 10 tisíc dolarů měsíčně. Cher chce nad nimi mít kontrolu, protože věří, že je syn utratí za drogy.

Jeho manželka Marieangela Kingová ale tvrdí, že Cher svému synovi jen škodí. Dala ho prý dokonce unést do léčebny v Mexiku, odkud ho Kingová musela dostat a riskovala tím svůj život.

„Kvůli vážným problémům s duševním zdravím a zneužíváním návykových látek není Elijah v současné době schopen spravovat své finance,“ uvedla Cher u soudu v Los Angeles. Žádala, aby se mohla stát dočasnou správkyní jeho peněz a hradila z nich synovi bydlení, zdravotní péči a další životní náklady.

Allman, kterého Cher označila krátce před soudem za pohřešovaného, nakonec do soudní síně přišel a řekl, že už několik měsíců abstinuje a hodlá se dál léčit.

Do léčebny se dostal v září, když zkolaboval před hotelem v New Yorku. Jeho manželka, která s ním v současné době nežije, ale tvrdí, že byl nedobrovolně unesen do Mexika, kde ho jeho matka nechala zamknout.

„Mám plnou důvěru v legitimní, eticky provozovaná, chráněná americká zdravotnická zařízení, která nabízejí dlouhodobou, časem prověřenou léčbu pro ty, kteří trpí zneužíváním návykových látek nebo mnoha problémy s duševním zdravím. Co neschvaluji, jsou zařízení, která mě (jeho manželku) vylučují z účasti na Elijahově léčbě a uzdravení,“ říká Kingová.

„Obzvlášť se mi nelíbí, když byl Elijah donucen pod falešnou záminkou k účasti na režimu alternativní medicíny a poté byl uvržen do uzavřeného zařízení v Mexiku, kde spal za zamčenou mříží s dalšími šesti jedinci,“ popsala.

Soudkyně Jessica Uzcateguiová nakonec odmítla Cher jmenovat opatrovníkem s tím, že její právníci Elijaha o soudním řízení dostatečně neinformovali a odmítli mu sdělit důvěrné informace o jeho případu. Soudkyně prodloužila projednávání žádosti o dočasné opatrovnictví do 29. ledna a nařídila zpěvaččiným právníkům, aby týden před tímto datem sdělili právnímu týmu jejího syna všechny důvěrné informace, které mají k dispozici.

Elijah je synem Cher a jejího druhého manžela Gregga Allmana. V minulosti se svěřil, že drogy začal brát, když mu bylo 11 let a od té doby bojuje celý život se závislostí. Kingovou si vzal v roce 2013 a děti nemají.

Kromě něj má Cher ještě syna Chaze (54), který se narodil jako dívka zpěvačce a jejímu tehdejšímu profesnímu i životnímu partnerovi Sonnymu Bonovi.