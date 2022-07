Mám prosopagnosii, překvapil Brad Pitt informací o neurologické poruše

„Nikdo mi nevěří! Tolik lidí mě nenávidí, protože si myslí, že je nerespektuji a přehlížím,“ svěřil se Brad Pitt v rozhovoru pro magazín GQ. Vysvětlil, že občas mu někdo z lidí, které na první pohled nepozná připomene, odkud se znají, za což jim vždy velice děkuje.

„Naštval jsem tím už opravdu velkou spoustu lidí. Říkají, že jsem sobecký a moc domýšlivý. Ale je to pro mě samotného záhada. Nedokážu si zkrátka vůbec zapamatovat lidi podle tváře,“ postěžoval si hollywoodský herec s tím, že se pravidelně snaží trénovat s obličeji lidí, které potkává na večírcích, ale výsledky jeho snažení jsou prý chabé.

Prosopagnosie je neurologická porucha, při které člověk nerozeznává tváře lidí a to ani těch, kteří jsou mu blízcí, či dobře známí. Volně je onemocnění překládáno jako obličejová slepota. Může se jednat o vrozenou poruchu, u některých postižených však souvisí i s poškozením mozku v průběhu života. Prosopagnosií může podle vědců trpět až 2,5 % populace.

V rozhovoru promluvil bývalý manžel Angeliny Jolie i o tom, že přestal konečně kouřit cigarety. Za poslední roky o sobě zjistil jako o člověku spoustu nových věcí a přiznal také, že má zkušenosti s depresemi.

„Vždycky jsem si v životě připadal osamělý. V dětství, dokonce i tady v Los Angeles. Až poslední dobou si konečně připadám, že jsem pocitově blíž svým přátelům a rodině. Je o tom i nějaký citát. Teď nevím, jestli to řekl Rainer Maria Rilke nebo Albert Einstein. Něco o tom, že když dokážete žít v paradoxu a nést v sobě velkou radost a velký smutek zároveň, teprve to je znamením dospělosti a růstu,“ prohlásil Pitt.

Herec se rozpovídal i o tom, co mu v životě dělá radost. „Hlavně hudba mě v poslední době plní velkým nadšením. Toto jsem zjistil až celkem nedávno. Vždycky jsem tak nějak skákal od jednoho k druhému a pak zase dál. Asi jsem měl několik let i deprese. Když si to dokážu přiznat, chvilky radosti a štěstí pak vnímám mnohem intenzivněji,“ vysvětluje s tím, že mu dlouho trvalo poznat sebe samotného.

„V Kalifornii se hodně mluví o tom, jak má být člověk hlavně autentický. A já si pořád říkal, sakra co to přesně znamená? Pro mě osobně to nakonec bylo uvědomění, čím vším jsem se kdy začal trápit a proč,“ popisuje.

Podle svých slov začíná novou kapitolu života, kterou chce mít vědomě co nejsmysluplnější. Ve svém věku už to prý bere jako poslední štaci a chce, aby stála za to. Mimo jiné si v rámci toho začal šetřit zdraví a přestal konečně kouřit cigarety. „Nedokážu si dát denně jenom jednu nebo dvě. Beru to jako všechno, nebo nic,“ dodává Brad Pitt.

Po svém rozchodu s herečkou Angelinou Jolie v roce 2016 se herec začal snažit skoncovat s alkoholem a rok strávil na pravidelných týdenních sezeních anonymních alkoholiků.

VIDEO: Hollywoodský herec Brad Pitt: