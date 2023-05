Mé tělo bylo vždy největší problém, říká Šulcová. Promluvila i o úpravě rtů

Nacházíme se na premiéře filmu Cool Girl, kde je hlavní hvězdou Anička Šulcová. Jak moc vzrušující to všechno kolem pro vás je?

Je to neskutečně obrovské vzrušení, protože je tady moje rodina, moji nejbližší a jsem strašně nervózní z toho, co na to řeknou. Samozřejmě jedna věc je, že se to líbí fanouškům, druhá věc je, jak to bude brát moje mamka. Na jejím názoru mi záleží úplně nejvíc, takže uvidíme. Ještě to neviděla. Já už ano, ale nechtěla jsem jí ani tátovi a rodině nic spoilerovat. Chci, aby si vytvořili vlastní názor. Takže je to pro mě moc hezký, že celá rodina i kamarádi přišli a jdou mě podpořit. Vážím si toho.

Myslíte si, že teď si vaši blízcí konečně řeknou „Aha, tak tohle ta naše holka dělá“?

Vlastně si to možná řeknu i já sama. Jako „ Aha, sedm let na YouTube a teď se tady vidím na filmovém plátně“. To je pro mě úplně neuvěřitelná věc. Ale myslím si, že ne... Oni ví, jaká jsem a ví, co dělám. Možná jim to ani tak nebude připadat, jelikož jsme tam tři influencerky. Tak to budou brát třeba jako jedno dlouhé youtubové video, co já vím. (smích)

Nazpívala jste pro film i písničku. Šla jste do toho s ostychem nebo s odhodláním?

Popravdě? S ostychem. Já ráda zpívám, ale ráda si zpívám sama doma s klavírem. Občas, když se mi něco líbí, tak to dám ven. Vím, jaké písničky mi sedí a vím, jaké ne. Myslím si, že můžu říct, že ta hlavní úvodní písnička Cool Girl mi moc nesedla. Nejsem s tím stoprocentně spokojená. Ale druhá písnička, duet s Kateřinou Brožovou se mi hodně líbí. Líbí se hlavně tedy mamce, takže teď automaticky i mně. Její názor je pro mě svatý. Myslím si, že po zhlédnutí toho filmu bude lidem ten kontext, písnička a klip dávat větší smysl, než když to uvidí čistě jen na YouTube jako samotnou verzi.

VIDEO: Anna Šulcová & Kateřina Brožová – Já a ty:

Influencer ovlivňuje lidi. Čím vy sama konkrétně chcete svoje sledující ovlivňovat?

Už asi třetím rokem tvořím hodně vlogy a celkově fitness obsah. Teď se ubírám tímhle směrem a nějakou cestou za sebe a lásku v rámci vlastního těla. Protože jsem s tím bojovala dost dlouho a stále nejsem spokojená, stále i já tu lásku sama k sobě hledám. Takže fitness, cvičení, výlety a cestování. Výlety tedy hlavně po Česku. Spoustu influencerů lítá hodně do zahraničí, já také, ale preferuji Česko. Takže dávám tipy na výlety, procházky... To je taková moje srdcová záležitost.

Sebeláska a sebepřijetí, to je velké téma dnešních dní. Dopomáháte si zbraněmi dnešní doby k tomu, abyste se měla více ráda?

Myslím, že to asi není žádné tajemství, lidé vidí rozdíl mezi mnou nyní a před pěti lety. Vidí, že mám větší ret. A nestydím se za to. Já to tedy nikde neprezentuji, ale když se mě na to někdo zeptá, nemám problém to přiznat. Ale ten největší problém pro mě bylo vždycky moje tělo, se kterým jsem bojovala. A na to bohužel pomáhá jenom cvičení, takže tam je to ta dřina. Člověk musí chodit do fitka pořád a trvá to dlouho.

Když jste prošla kolem zrcadla dnes, před premiérou, co jste si řekla?

Já jsem se nekoukla. Mám takový trošku strach ze zrcadel už několik let, protože se v každém světle vidím jinak. Možná je to zase nějaký problém v hlavě asi? Asi určitě. Ale mamka mě tady fotila a ukazovala mi fotky, tak jsem spokojená. Jsem spokojená s výběrem šatů, které mi myslím docela hezky tvarují postavu, takže dobrý. Vlasy by mohly být trošku lepší, ale to už je jedno. (smích)

Maminka a režisér mají vždycky pravdu, koho jste musela víc poslouchat?

Myslím si, že kdyby mamka byla na natáčení, tak určitě ji. Ale takhle, režiséra, který si myslím, že byl občas až moc hodný. Mohl nás trochu víc sekýrovat a říkat, že se mu třeba něco nelíbí nebo tak.

Kristal Shine, Anna Šulcová a Dominique Alagia na premiéře filmu Cool Girl (Praha, 22. května 2023)

Pro jaké diváky je podle vás film Cool Girl? Protože se samozřejmě dočkáme toho, že ho bude hodnotit i necílová skupina.

Samozřejmě. Je určitě pro mladší diváky, řekla bych, klidně od deseti do asi maximálně pětadvaceti let. S tím, že jsou tam problémy dospívajících. Každý si asi v jednotlivých postavách najde něco. Je to o třech mladých hrdinkách, které stojí na startovní čáře dospělých životů. Klavíristce, atletce a tanečnici. Také třech velkých snech a jedné soutěži, která může všechny tyhle sny splnit.

Sžila jste se vy sama hodně se svou rolí?

Ano, protože tam mám hodně podobné situace, které jsem měla v normálním životě. Myslím si, že to vlastně není špatně, že se dělá film pro mladší cílovku. Proč by to jen proto mělo být odsuzováno? My tvoříme na sociální sítě pro mladší publikum. Takže nevím, proč by to měla soudit skupina, pro kterou to není určené. Zároveň jsme na to slyšeli už moc hezké ohlasy od rodičů těch dětí, se kterými na to šli. Tak třeba jim to otevřelo oči v tom, jak se jejich dítě někdy cítí.

VIDEO: Cool Girl! (2023) oficiální trailer: