Do proměny Utajené šéfky tentokrát zasáhl i plastický chirurg

Proměny v Utajeném šéfovi se obvykle odehrávají čistě za dveřmi maskérny, protože maska musí být co nejjednodušší, aby se inkognito šéf nemusel bát jejího poškození. Občas se však trochu radikálnější proměna přímo nabízí.

V tomto případě blond vlasy nahradil příčesek z tmavých dredů, chrup vylepšila protéza s předkusem a celkovou vizáž doladily nepadnoucí šaty a kroužek v nose. Aby však proměna byla dokonalá, byl potřeba ještě jeden drobný zákrok. Andrea Šlesingerová tak kývla na návrh nechat si trochu přifouknout rty. Aby se ovšem nemusela bát, že po zásahu bude vypadat jako kačer, byla svěřena do péče prvotřídní kliniky estetické chirurgie, kde se o ni postarali.

Andrea Šlesingerová v reality show Utajený šéf (2022)

Pak se vydala do masokombinátu, který řídí. Měla totiž podezření, že všechno v jejím podniku nefunguje tak, jak by mělo. „Když jsem nastoupila, zjistila jsem, že se vyhazují miliony ročně za náklady, které jsou vlastně úplně nesmyslné. Snažila jsem se je proto co nejvíc zredukovat, aby se ušetřilo, takže od účasti v pořadu si slibuju, že zjistím, jestli se to dodržuje,“ vysvětlila Andrea Šlesingerová motivaci k nástupu do své nové, inkognito role dredaté Věry.

Hned po nástupu do výroby si šéfka ověřila, že práce s masem vůbec není legrace. Nejdřív si popálila prsty při obírání masa a následně pořádně zapojila svaly při výrobě tlačenky. Zatímco ve výrobě však všechno očividně funguje, prodejna už jí takovou radost neudělala. Zvládla se rozčílit ještě před tím, než do ní vůbec vstoupila, protože v obchodě toho bylo na první pohled hodně špatně. Když pak měla příležitost popovídat si se svou prodávající kolegyní, došlo i na slzy.