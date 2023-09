Před svatbou spolu nic neměli, teď andílek Victoria’s Secret čeká třetí dítě

„Jsem tak nadšená, že můžu oznámit, že budu mít čtvrté miminko,“ uvedla na Snapchatu, když pózovala v zahradě a ukázala těhotenské bříško. Později dodala: „A je to kluk.“

Modelka má už tři syny. S Bloomem, kterého si vzala v roce 2010 a rozvedli se o tři roky později, má dvanáctiletého syna Flynna. S druhým manželem Spiegelem má pětiletého syna Harta a také Mylese, kterému budou v říjnu 4 roky.

„Na prvním místě je pro mě rodina, pak práce, pak moje společnost, která je jako další miminko, a pak bohužel moji přátelé, ale nebude to tak navždy,“ řekla modelka loni v rozhovoru pro magazín Vogue Australia. „Jsem ráda matkou a vždy jsem chtěla tři kluky, takže se cítím opravdu požehnána, že mám tři zdravé chlapce.“

Evan Spiegel a Miranda Kerrová (Los Angeles, 12. listopadu 2022)

Na otázku o případném rozšíření své rodiny Kerrová tenkrát odpověděla: „Cítím, že jsem tomu otevřená, takže uvidíme, jak se Bůh rozhodne.“

Modelka a miliardář, zakladatel sociální aplikace Snapchat, se vzali v roce 2017. Miranda Kerrová ještě před svatbou prozradila, že přestože randili téměř tři roky, nic sexuálního spolu neměli.

„Zatím ne. Ne do svatby. Můj partner je velmi konzervativní,“ přiznala před šesti lety modelka pro The Times s tím, že právě i na sex si musejí nechat zajít chuť. „Nemůžeme to dělat. Víte, prostě čekáme.“

První syn se jim narodil v květnu 2018. Deset měsíců po porodu oznámila, že je opět těhotná. Jejich druhý syn se narodil v říjnu 2019.