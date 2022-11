Manžel po mně chce další dítě, prozradila Miranda Kerrová

Modelka si mateřství užívá. Nejraději na něm má dětský náhled světa. „Vidět svět očima svých dětí a chápat, jak každé z nich ho vnímá odlišně. Přestože jsou to tři kluci a všichni vyrostli v podobném prostředí, každý má jinou perspektivu, a mě moc těší se od nich učit. Ta dětská zvídavost je neskutečně nakažlivá,“ prozradila.

Bývalý andílek Victoria’s Secret se nebrání možnosti přivést na svět ještě další děti a rozšířit tak rodinu. „Manžel se mě k tomu snaží přesvědčit. Přesně to se děje,“ postěžovala si v žertu.

Klíčovým prvkem rodinného štěstí je podle Mirandy Kerrové trávit s členy rodiny co nejvíc času. „Svoji rodinu kladu na první místo, ale důležité je i trávit čas s manželem. Moje babička mě učila, že manžel musí mít vždy prioritu stejně jako čas s ním strávený. Měla čtyři děti a spoustu vnoučat, přičemž s dědečkem do sebe byli po uši zamilovaní až do smrti,“ řekla v rozhovoru pro magazín People.

„Nakonec umřeli dvacet dní po sobě. A tak mi dala tu nejlepší radu. Je potřeba stavět společný čas a komunikaci na první místo, protože to je to pouto, které udrží celou rodinu pohromadě,“ dodala.

Australská modelka Miranda Kerrová si zakladatele sociální aplikace Snapchat Evana Spiegela vzala v květnu 2017. V jednom z rozhovorů prozradila, že až do svatební noci se Spiegelem si musela nechat zajít chuť na sex. „Zatím nic nebylo. Až do svatby. Můj partner je velmi konzervativní. Nemůžeme to dělat. Prostě čekáme,“ řekla Kerrová v únoru 2017 pro britský deník The Times.

První syn se jim narodil v květnu 2018. Deset měsíců po porodu oznámila, že je opět těhotná. Jejich druhý syn se narodil v říjnu 2019.

Předtím byla vdaná za britského herce Orlanda Blooma. Začali spolu chodit v roce 2007 a vzali se o tři roky později. V roce 2011 se jim narodil syn. Manželé se rozvedli v roce 2013.