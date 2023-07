Pojar: České přijetí Zelenského bylo nejvřelejší. Únavu přebíjí vůlí a vírou

Šlo o strategickou návštěvu?

O důležitou návštěvu, velmi symbolickou návštěvu, ale jednání byla o velmi konkrétní spolupráci. Určitě je to návštěva, která se zapíše do česko-ukrajinských vztahů velmi silně.

Splnila cesta prezidenta Zelenského očekávání na naší i ukrajinské straně?

Je dobře, že se ji podařilo uskutečnit. Ten symbolický akt byl dokonán. Usilovali jsme o ni velmi dlouho, respektive jsme se s prezidentem Zelenským na ní dlouho domlouvali. Co se týká konkrétních jednání, tak byla velmi detailní zejména o obranné spolupráci, ale nejen o ní. Musím říci, že jsme si spoustu věcí vysvětlili a vyříkali, a víme, co budeme dělat v následujících měsících. Navazujeme na to, co se podařilo udělat po mezivládních jednáních v Kyjevě v říjnu minulého roku, a neustále se posouváme dál. Obě strany to hodnotí velice pozitivně.