Putinismus je imperialismus s mysticismem, metodami KGB a mafie, říká Lipavský

Princip svobodného občana se dříve snažily zničit nacismus, komunismus a další totalitní režimy, nyní jde o ruský putinismus.

„Směs imperialismu vycházejícího z ruské a sovětské koloniální historie, s odkazy na pravoslavný mysticismus, stavějící na metodách KGB a petrohradské mafie,“ popsal Lipavský, co přesně je podle něj putinismus.

„Dokud se Rusko putinismu nezbaví, ať bude v Kremlu sedět kdokoli, bude závislý na potlačování svobod uvnitř i mimo Ruska,“ prohlásil Lipavský.

Česko podle šéfa diplomacie plně stojí za mírovým plánem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

V tuto chvíli je podle něj jediným východiskem z války. Útok na Ukrajinu je podle šéfa české diplomacie Lipavského součástí boje Ruska proti liberální demokracii, svobodě a lidským právům.

Lipavský také mluvil o tom, že Česká republika podporuje také ustavení zvláštního tribunálu pro zločin agrese spáchaný vrcholnými ruskými představiteli. Velkým úkolem pro demokratické země je podle ministra zahraničí vytlačování Ruska z pozic v mezinárodních organizacích.

Česko musí podle premiéra Fiala dál pomáhat Ukrajině. I v integraci do EU a NATO

Ruskou imperiální politiku označil před tím ve svém projevu za nejvyšší bezpečnostní hrozbou pro Česko i premiér Petr Fiala. Upozornil, že je třeba ostražitost také před kroky Číny, a mluvil o tom , že je třeba nadále podporovat Ukrajinu. Velvyslancům poděkoval a vyzval je k řádné reprezentaci, která by měla zahrnovat také lákání zahraničních investorů do Česka.

Česko podle předsedy vlády musí pokračovat v civilní i vojenské pomoci Ukrajině a podpoře integrace do Evropské unie a NATO, zároveň se připravovat na poválečnou obnovu napadené země.

Fiala hovořil také o energetické bezpečnosti, jednou z klíčových podmínek energetické nezávislosti je podle něj úplný přechod na americké a francouzské palivo do jaderných elektráren. Podle premiéra vše směřuje k tomu, že se Česko v řádu měsíců bez Ruska v energetice stoprocentně obejde.

„Šance na rychlé vyřešení konfliktu se ukázaly jako malé a stále se ztenčující. Důsledky ruské agrese jsou mnohonásobné a do jisté míry se podepisují i na určité nervozitě, kterou pociťujeme v naší zemi,“ řekl Fiala. Ruské pokusy o opětovné vytvoření sfér vlivu je třeba zastavit, jinak to povzbudí nejen režim ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i další agresory, míní. Česko podle něj musí více než kdy dříve prosazovat své obranné zájmy, posilovat spojenecké vztahy a přispívat ke zmírňování krizí ve světě.

Premiér má také za důležité zabránit jakési „únavě z dlouhotrvající situace“ ohledně Ukrajiny. Je podle něj potřeba na všech úrovních vysvětlovat, že česká solidarita zachraňuje životy, že je nejen správná, ale i nezbytná z bezpečnostního hlediska.

Česko je nezávislé na ruském plynu, řekl Fiala

Energetickou politiku bylo nutné zcela změnit, nejdůležitější bylo skoncovat se závislostí na Rusku, řekl premiér. Česko je podle něj téměř stoprocentně nezávislé na ruském plynu, čeká jej odtržení od ruské ropy, k čemuž je nutné dokončit rozšíření ropovodu TAL. To by podle Fialy mělo být hotové do konce příštího roku. Jednou z klíčových věcí je též úplný přechod na americké a francouzské palivo do jaderných elektráren, doplnil ministerský předseda.

Fiala hovořil také o důležitosti vztahů se spojenci, transatlantické vztahy jsou podle něj nejlepší v historii. Postavení Česka v Evropě pak pomohlo loňské předsednictví v Radě EU, míní. Co se týče kooperace ve Visegrádské skupině, je nutné se podle Fialy soustředit na praktickou spolupráci v době, kdy je politická spolupráce složitější. Za nutný považuje širší středoevropský dialog, například strategickou spolupráci s Německem či posílení vztahů s Rakouskem.

Premiér také vyzdvihl potřebnost ekonomické diplomacie. Za nutné má ještě víc posílit obchodní a investiční spolupráci s důvěryhodnými partnery ve světě a aktivně hledat nové příležitosti. „Musíme pomáhat českým společnostem diverzifikovat jejich export a k tomu, aby dokázaly pronikat na nové, dynamické trhy,“ poznamenal. Při modernizaci české ekonomiky je potřeba investovat do nových technologií v automobilovém průmyslu i do IT technologií včetně umělé inteligence.

Poradu zahájil ministr zahraničí Jan Lipavský, který bude mít dopoledne také projev. Politici a velvyslanci nejprve drželi minutu ticha za čtyři v nedávné době zesnulé diplomaty - Martina Povejšila, Kateřinu Fialkovou, Jakuba Dürra a Moniku Studenou.