Chci vyvracet mýty o NATO, říká šampionka v kickboxu a vyslankyně ministra

Jak se mistryně světa v bojových sportech dostane na summit NATO?

Kromě vrcholové sportovkyně jsem i studentkou mezinárodních vztahů a evropských studií. Aktivně se zajímám i o NATO a bezpečnost. Snažím se propojovat své teoretické znalosti s praxí. Kromě sportovní kariéry jsem pracovala například na ministerstvu pro místní rozvoj nebo v Evropském parlamentu.

V září jsem se stala vyslankyní dobré vůle ministerstva zahraničních věcí. Mým úkolem je prezentace ČR v zahraničí, aktivní vystupování, pořádání různých projektů. Paleta je pestrá. V rámci svého působení jsem byla vyslána právě na summit NATO.

Co bylo vaší misí v Londýně?

Mým úkolem je přinášet novinky, zajímavosti a hlavně report z místa konání. Zároveň se snažím sdělit i některé základní informace a vyvrátit mýty, které o Alianci panují. Taková osvětová činnost.

Jaké mýty myslíte a jak je chcete vyvracet?

Od okolí slýchávám různé názory, které mi někdy přijdou trochu za hranou. Nevadí mi, pokud člověk vyjádří svůj názor, ale jen pokud je slušný a na úrovni dospělého člověka. Dokonce mi chodí zprávy, že NATO je teroristická organizace a další obdobné poklady, které myslím, nejsou vhodné k publikování.

Jak by vaše osvětová činnost měla vypadat?

Snažím se podávat věci tak, jak jsou. To znamená základní nezkreslené informace, zajímavosti a aktivně podněcovat okolí, aby se o tuto problematiku více zajímalo.

Martina Ptáčková (Facebook) Prosazování demokratických hodnot, usilování o mírovém řešení konfliktů, humanitární pomoc.



To všechno je NATO.



Bezpečnostním hrozbám čelí všechny státy společně. Česká republika je bezpečná země i díky tomu, že jsme již 20 let součástí této aliance.

Chcete působit prostřednictvím sociálních sítí na mladé?

Snažím vnést trochu osvěty do této problematiky, ukázat lidem, co Aliance skutečně dělá, jaké jsou její priority a úkoly. Od mladých lidí mám pozitivní ohlasy. Cílím na ně skrze sociální sítě či na přednáškách.

Martina Ptáčková Dvaadvacetiletá dívka je osminásobnou mistryní světa v kickboxu a „hand to hand combat“, tedy bojovém sportu „bez pravidel“, který s oblibou cvičí speciální jednotky a ozbrojené složky. Podobá se boji na ulici a Ptáčková jako první Evropanka a teprve třetí žena na světě získala v této disciplíně černý mistrovský pás.

K bojovým sportům se dostala jako osmiletá, když jí ve škole spolužáci šikanovali. Vyrostla a žije s rodiči a o čtyři roky mladším bratrem Josefem, který je několikanásobným mistrem světa v „grapplingu“, v Horních Počernicích. Studuje obor Mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze. Jako stážistka pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj i pro europoslance Tomáše Zdechovského v Evropském parlamentu.

Učí se intenzivně jazyky a hovoří anglicky, německy a rusky. Věnuje se workshopům a přednáškám. Vede dětské kondiční tréninky s prvky bojových sportů, ale sebeobraně učí také například nevidomé. Byla tváří kampaně kosmetické firmy a jako modelka se účastní přehlídek společenských a svatebních šatů. Má proto příznačnou přezdívku „Princezna bojovnice“.



A pomohla tomu vrcholná schůzka členských zemí NATO v Londýně?

Dojmů a myšlenek si odvážím mnoho. Velice si vážím, že jsem mohla být součástí této akce. Diskuse, panely byly opravdu velmi zajímavé. Tato akce je věnována technologiím, inovaci a rozvoji. Předmětem jsou i hybridní hrozby a kybernetická bezpečnost.

Jak jste se k takovému úkolu dostala? Nabídka přišla přímo z ministerstva zahraničí?

Zúčastnila jsem se úspěšně výběrového řízení, které se povedlo, a já se stala vyslankyní. Velmi si vážím důvěry, kterou ve mě pan ministr Petříček a ministerstvo zahraničních věcí vložili.

Reprezentovat Českou republiku je pro mě nesmírná čest, ale i závazek. Slibuji, že se budu dále snažit, o co nejlepší zastupování a věřím, že se nám společnými silami podaří dosáhnout nemalých cílů. Věnuji se různým oblastem, například právům dětí a žen.

Myslíte, že něco změníte?

Věřím, že svou činností podpořím dobré jméno České republiky. Na celém světě se odehrávají nejrůznější křivdy a nepravosti. Nežijeme v růžovém světě, a tak bychom tyto věci neměli přehlížet.

V dnešním světě se moc nenosí pomáhat druhým. Lidí se uzavírají do svých bublin a snaží se problémy druhých přehlížet. V rámci své funkce se zaměřuji také například na problematiku domácího násilí, boj proti šikaně, pomoci znevýhodněným osobám, podporu krajanů žijících mimo ČR a další.



Zajímáte se o bezpečnostní politiku?

Ano, s bratrem (pozn.autora - několikanásobný mistr světa v grapplingu, tedy stylu zápasu) se aktivně o bezpečnostní politiku zajímáme a aktivně v ní i působíme.

Láká vás diplomacie nebo proč jste si vybrala ke studiu mezinárodní vztahy?

Ano, aktivně se zajímám o dění okolo sebe a snažím se měnit svět k lepšímu. Ráda komunikuji s lidmi, cestuji, studuji jazyky. Diplomacie je pro mě ta nejlepší volba.

Lze vůbec skloubit vrcholový sport s bezpečnostní problematikou?

Skloubit všechny mé aktivity je velmi náročné, ať už je to vrcholový sport, studium, bezpečnostní problematiku, projekty či další záležitosti. Ale všechno jde, když se chce. Chce to jen více dopředu plánovat a nenechat se zaskočit tím, když něco zrovna nejde podle plánu. I to se někdy stává, a je to v pořádku. Bojové sporty a bezpečnostní problematika mají k sobě velmi blízko, takže jejich vzájemné skloubení není zase tak těžké.