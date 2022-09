Česko začalo vyjednávat se Švédskem o nových pásových obrněncích

„Jistých změn doznala specifikace informačních a komunikačních systémů, protože původní specifikace je už několik let stará a tato technika se mění nejrychleji,“ potvrdil první náměstek ministryně obrany František Šulc, který vyjednávací tým vede.

Jak podotkl, spojenecké požadavky na těžkou brigádu NATO se nezměnily, takže Česká republika podle jeho slov bude po Švédsku požadovat to, co lze od moderních pásových bojových vozidel pěchoty očekávat. Těžkou brigádu slíbila ČR spojencům do roku 2026.

Česko chce kvůli tomu od švédského výrobce BAE systems/Hagglunds nakoupit až 210 obrněnců. Kontrakt chce uzavřít na základě mezivládní dohody bez klasického tendru.

Původní výběrové řízení, kterého se švédský výrobce kromě dalších účastnil, bylo po mnohaletém zdržení zrušeno v červenci a počítalo s kontraktem v hodnotě přes 51 miliard korun. Informace o možné nové ceně zatím ministerstvo obrany neuvedlo.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje V posledních dvou dnech proběhla zahajovací jednání se zástupci švédské vlády o možném pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV90 cestou mezivládní dohody.

Švédská strana nicméně slíbila dodat kompletní plán výroby, který umožní maximální zapojení českého průmyslu včetně státního podniku VOP. O tom by se měla vést rovněž další jednání stejně jako o zajištění životního cyklu obrněnců a zajištění bezpečnosti dodávek.

Ministerstvo obrany rovněž potvrdilo, že zároveň probíhají jednání se Slovenskem o spolupráci například při výcviku a logistickém zabezpečení, protože stejné obrněnce plánuje nakoupit také Bratislava.

Deklaraci o společném postupu podepsala ministryně obrany Jana Černochová o víkendu s tím, že by obě země mohly získat nižší cenu kupované techniky a české a slovenské firmy by se mohly zapojit do oprav a do výroby náhradních dílů.

O zahájení jednání o pořízení vozidel CV90 cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Obrněnce CV90 švédského výrobce byl favoritem i ve zrušeném tendru. Jako jediná ze zvažovaných platforem je zavedená v sedmi evropských zemích a prověřená v bojových operacích, navíc s velkým potenciálem další modernizace, upozornilo ministerstvo obrany.

Vyrobeno bylo už 1 300 kusů a ve výzbroji ho má momentálně sedmička evropských zemí: Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko a také Estonsko. Sousední Slovensko chce od Švédska nakoupit 152 pásových bojových vozidel v přepočtu za takřka 42 miliard korun.

V české armádě mají nové obrněnce nahradit zastaralé a přesluhující stroje BVP-2 ze sovětských dob. Ministryně Černochová avizovala, že bude usilovat, aby s nákupem obrněnců počítal už státní rozpočet pro příští rok. Při vyjednávání chce dosáhnout toho, aby se na zakázce minimálně ze 40 procent podílel český obranný průmysl.