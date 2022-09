Nová Ukrajina je šancí pro českou ekonomiku i zbrojovky, míní náměstek

Česku podle Kopečného na Ukrajině otevírá dveře i to, jakým způsobem zemi bránící se ruské agresi podporuje. Vojenská podpora Ukrajiny navíc podle něj znamená vznik stovek až tisíců nových pracovních míst v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Náměstek Kopečný vyzdvihl, že díky tomu, jak se Česko od počátku postavilo k podpoře Ukrajiny, jsou nyní Ukrajinci ochotní sdílet s českými experty zkušenosti, které ve válce nabyli.

Jako příležitost pro českou ekonomiku vnímá také celkovou obnovu Ukrajiny po skončení války. Poukázal na bezprecedentní tempo, jakým Ukrajina přijímá legislativu potřebnou pro vstup do Evropské unie. Nové zákony a ekonomické příležitosti na Ukrajině podle něj ovlivní fungování její ekonomiky.

„Vytvoří se zcela nové hřiště. Je to zásadní revoluční přeměna a největší příležitost pro expanzi české ekonomiky do zahraničí, jaká kdy za posledních 30 let byla,“ zdůraznil. „Díky naší vojenské pomoci, alespoň co říkají Ukrajinci, tam máme hodně výsadní postavení,“ dodal.

První spolupráce s ukrajinskými firmami by mohla být spojena s kodaňskou dárcovskou konferencí. Česko na konferenci představilo asi pět desítek projektů, z nich některé jsou ve formě společných podniků (tzv. joint ventures) s ukrajinskými společnostmi. „Ukrajinci vědí, jaké požadavky definuje jejich armáda a ministerstvo obrany. Oni u toho musí být od začátku do konce,“ řekl náměstek.

Podotkl také, že české zbrojní firmy mají v klíčových produktech kapacity vyprodány na dlouho dopředu. Je proto potřeba jejich výrobní možnosti zvýšit. Už nyní podle něj tyto podniky hledají nové zaměstnance. Zdůraznil, že to je důležitá zpráva v době, kdy naopak jiné společnosti kvůli ekonomickým potížím zvažují propouštění.

Tisíce pracovních míst

„Je důležité zmínit, že to, že podporujeme vojensky Ukrajinu, výrazně pomáhá české ekonomice. Vzniknou díky tomu stovky nebo tisíce pracovních míst, firmy budou ekonomicky silné, a tím pádem budou vkládat více finančních prostředků na další inovace a modernizaci,“ řekl. Pro státní rozpočet to zároveň bude znamenat miliardové odvody na daních.

Česko může podle Kopečného na Ukrajině čerpat poučení ve vojenství i v průmyslu. „Pro mě bylo velmi fascinující, že když jsme byli v Kyjevě, viděli jsem, jak došlo k mobilizaci ukrajinského průmyslu pro vojenské účely,“ poznamenal.

29. června 2022

Do výroby nejen zbraní, ale čehokoli, co je možné využít proti ruskému agresorovi, se podle Kopečného zapojily třeba i univerzity nebo malé start-upy, které s obranným průmyslem dosud neměly nic společného.

„Ukrajina se dostala do stavu mysli a fungování, v jakém je Izrael,“ doplnil s odkazem na blízkovýchodní zemi, která díky neustálému boji o svou existenci vybudovala velmi schopnou armádu i zbrojní průmysl. Podle Kopečného z Ukrajiny vzniká nová vojenská mocnost, a to díky bojeschopnosti populace i díky technice, která do bránící se země proudí od západních zemí.

Od Ukrajinců může česká armáda čerpat také praktické vojenské zkušenosti. Kopečný poukázal třeba na využívání dronů, kdy Ukrajinci díky své kreativitě přizpůsobili potřebám armády často komerční bezpilotní prostředky. Za klíčový moment války označil to, že se Rusku nepodařilo ovládnout vzdušný prostor Ukrajiny, protože zafungovala protivzdušná obrana, a to protiletadlová, protiraketová i protidronová.

Významnou roli na Ukrajině hraje i dělostřelectvo, které spotřebovává obrovské množství munice. Kopečný poznamenal, že Rusku v řádu měsíců dlouho střádané zásoby dojdou a země nebude mít kapacity potřebné množství vyrobit.

Západ poté bude podle něj schopen Rusko „uzbrojit“ například díky aktivaci obranné průmyslové základny ve střední Evropě. Za další důležité poučení označil také fungování systémů velení a řízení, otázku ochrany tanků nebo to, jaký typ munice je vhodný pro dělostřelecké bitvy.