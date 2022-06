Zemřel meteorolog Ján Zákopčaník, proslul pozdravem „Slunce v duši!“

Na smrt kdysi populárního meteorologa upozornil server Extra.cz. Podle parte, které se objevilo na sociálních sítích, zemřel Zákopčaník ve středu. Na smutečním oznámení rovněž stálo, že na přání zesnulého se s ním jeho nejbližší rozloučili v tichosti bez smutečního obřadu.

Největší slávu Zákopčaníkovi přinesla hláška „Slunce v duši!“, kterou používal na závěr předpovědi počasí. Pozdrav na rozloučenou musel vypustit z slovníku poté, co rčení začala požívat firma vyrábějící bylinný likér jako svůj slogan.

Zákopčaník ale na slogan, který byl léta součástí jeho projevu, poté získal ochranné známky. Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví slogan označil za „všeobecně známý“. A stal se tak jeho značkou.

„Všeobecná známost jí byla přidělena jako průběžný výsledek sporu s firmou Benedikt Club, která jak tento slogan, tak i jeho napodobeninu před časem neoprávněně používala,“ připomínal moderátor svůj spor s likérkou.

Z České televize odešel Zákopčaník v roce 2005. S tehdejším novým šéfredaktorem se nedohodl na podmínkách. „S kolegy jsme byli schopni dělat počasí v mnohem širších souvislostech. Ředitelství programu ale mělo dlouhodobě jiné priority. I to je jeden z důvodů, proč nyní končím,“ uvedl moderátor v době svého odchodu.

Kvůli práci v televizí neměl skoro žádný čas na sebe a své koníčky. „Zahrada a domácí zvířata, vše v hojném počtu a velkých rozměrů, budou doufám součástí mé budoucnosti,“ těšil se v březnu 2005 v online chatu se čtenáři iDNES.cz.

Výpověď mimochodem znamenala problém pro celou jeho rodinu. „Byl to náš jediný příjem, který možná může být zajímavý pro jednu osobu, ale po rozpočítání na pět dílů jsme byli celou dobu pod průměrem. Pokud to ale znamená, že budeme někde pod lesem pěstovat kytičky a chovat kozy, jsem na to připraven,“ řekl tehdy Zákopčaník.

Leteckým meteorologem

Zákopčaník byl původním povoláním letecký meteorolog. A tak není divu, že po dvou letech bez moderování kývl na nabídku se k této profesi vrátit v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ).

„Pilotům nemůžete nic předstírat. Pro muže na palubách letadel je velký rozdíl, jestli bude výška mraků v pěti stech nebo jen ve stovce metrů. Meteorologovi s takovou školou pak není zatěžko přiznat, že jeho prognóza je pouze přibližná,“ srovnal kdysi Zákopčaník práci na letišti a v televizi.

Působil také na Rádiu Blaník, objevil se i v Receptáři prima nápadů na TV Prima s legendárním Přemkem Podlahou.