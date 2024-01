ATO: Češi loni denně sledovali televize tři hodiny a 40 minut denně

Doba, kterou Češi loni strávili denně sledováním televize, loni opět klesla a to zhruba o čtyři minuty na tři hodiny a 40 minut. Vyplývá to z dat Asociace televizních organizací (ATO). Tento údaj zahrnuje živou a odloženou sledovanost televizních stanic na televizorech lidmi staršími 15 let.