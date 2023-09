Zpětné sledování v Česku roste, využívají ho hlavně mladší lidé

„Význam odložené sledovanosti TV pořadů na televizní obrazovce dlouhodobě roste. Podíl odložené sledovanosti na celkové (živé + odložené) sledovanosti dosahuje již téměř 11 %. Před 10 lety to přitom nebylo ani 1 %,“ sdělil iDNES.cz jednatel ATO Michal Jordan.

Doplnil, že Česko patří v rámci Evropy k průměru, ještě více než u nás lidé odloženě sledují oblíbené televizní pořady například ve Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku, Slovinsku, Velké Británii či Norsku. Méně naopak ve státech východní a jižní Evropy.

Relativně více pořadů se zpožděním sledují mladí lidé do 44 let, ti podle údajů ATO takto tráví 18 % celkového času u televize, pak lidé s vysokoškolským vzděláním (13 %) a obyvatelé větších měst (12 %). Naopak u diváků starších 65 let je to pouze 5,5 %. Rozdíl naopak není v chování mužů a žen.

„Více než polovina odložené sledovanosti proběhne ještě ten samý den, co byl pořad odvysílán živě,“ poznamenal Jordan.

Platforem, které umožňují odloženou sledovanost, je v dnešní době spousta, jsou to IPTV operátoři, HbbTV či Smart TV aplikace.

„Z dat je poměrně jasné, že služby ‚zpětného zhlédnutí‘ od IPTV operátorů jsou tím úplně nejčastějším způsobem. Více než tři čtvrtě odložené sledovanosti se totiž odehrává v domácnostech s IPTV příjmem,“ upřesnil Jordan.

Sport, filmy i seriály zdarma Kde jsou doby, kdy jsme celý týden čekali na další díl oblíbeného seriálu, během chvilky ho zhltli i s masivním reklamním blokem a pak zase týden čekali na další... více

Největší význam má podle dat asociace odložená sledovanost u seriálů, filmů a zábavných pořadů. Nejmenší naopak u zpravodajství, sportovních přenosů a vysílání hudebních stanic. „Například v případě sitcomů se více než 20 % sledovanosti odehrává odloženě, zatímco u hlavních zpravodajských relací a sportovních přenosů pouze 4 %,“ uvedl jednatel ATO.

To potvrzují i data České televize. „V odložené sledovanosti dlouhodobě pozorujeme rostoucí trend, a to jak při zpětném přehrávání v televizi, tak i prostřednictvím platformy iVysílání. Za posledních pět let se zájem o odložené vysílání téměř ztrojnásobil,“ uvedl Filip Platoš z tiskového oddělení České televize.

U diváků podle něho výrazně bodoval například seriál Devadesátky, kde se na první díl série díval v celkové odložené sledovanosti více než milion diváků. „Vysoký zájem o sledování zpětně v televizi nebo na platformě iVysílání zaznamenává i aktuálně vysílaná druhá série Osady nebo detektivní seriál OKTOPUS, kde procentuální přídavek odložené sledovanosti k živé činí přibližně 60 %,“ doplnil Plakoš.

Statistiky televizního operátora Telly pak ukazují, že čtvrtina diváků sleduje daný pořad odloženě do tří dnů od lineárního vysílání, necelých 10 procent jej pak zhlédne do týdne.

„Z našich dat vyplývá, že sportovní přenosy 85 procent diváků sleduje lineárně, včetně nočních vysílacích časů v případě zámořských soutěží nebo utkání stále populárnějších MMA zápasů,“ upřesnil preference diváků marketingový ředitel televize Telly Jan Schöppel.

Využíváte možnost odloženého (zpětného) sledování? celkem hlasů: 83 Ano, zcela běžně. Pustím si pořad, až budu mít čas se na něj dívat 86 %(71 hlasů) Jak kdy. Například sport je lepší v přímém přenosu 8 %(7 hlasů) Ne 6 %(5 hlasů)

Možnost zpětného zhlédnutí nabízí například i O2 TV. V létě z její nabídky diváci nejčastěji vyhledávali lokální, oddychovou českou tvorbu. „Mezi nejsledovanější filmy tak patří v O2 TV Účastníci zájezdu, Příběh kmotra, Kdyby radši hořelo, Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, Román pro pokročilé nebo Jak básníci čekají na zázrak, a to v tomto pořadí,“ prozradila ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Doplnila, že divák O2 TV v průměru tráví u obrazovky 33 hodin týdně, tedy 4 hodiny a 43 minut denně. „Z našich statistik je navíc zřejmé, že zákazníci O2 TV v létě využívají mnohem častěji možnost zpětného zhlédnutí svých oblíbených filmů, seriálů nebo dokonce i sportovních přenosů. Oproti předchozím měsícům takto na začátku léta sledují vysílání až o třetinu více,“ doplnila Tomášková.

Kromě zpětného zhlédnutí pořadů však někteří vysílatelé divákům nabízejí i zhlédnutí pořadu ještě před premiérou. „Voyo je prémiová služba, která přináší divákům nejen unikátní formáty pod značkou Voyo Originál určené pouze pro tuto platformu, ale i možnost zhlédnout televizní pořady před jejich televizní premiérou (tak zvaný advance streaming). Tato funkce je mnohonásobně více využívaná než zpětné zhlédnutí jako takové,“ poznamenala Lucie Oravčíková, Digital Director CZ SK skupiny Nova, pod kterou Voyo patří.

„Aktivita uživatelů je jedním z klíčových faktorů, které sledujeme. Týdně u nás v průměru lidé odsledují více než 13 hodin, tedy téměř dvě hodiny denně,“ vypočetla.

Podle měření ATO průměrný český divák starší 15 let trávil v roce 2022 sledováním televizního vysílání tři hodiny a 44 minut denně.