Prezident CNN Jeff Zucker rezignoval kvůli vztahu s kolegyní

„V rámci vyšetřování působení Chrise Cuoma v CNN jsem byl dotázán na svůj vztah se svou nejbližší kolegyní, s níž jsem spolupracoval přes 20 let. Požádali mne, abych oznámil, kdy vztah začal, ale já to neudělal. A byla to chyba. Z tohoto důvodu podávám rezignaci,“ napsal Zucker v oznámení pro zaměstnance CNN.

„Jeff a já jsme byli blízcí přátelé a profesionální partneři déle než 20 let. Náš vztah se nedávno kvůli covidu změnil. Lituji, že jsme to neoznámili v náležitou dobu. Jsem hrdá na své působení v CNN a těším se, že budeme ve své úžasné práci pokračovat,“ napsala Gollustová.

Podle CNN jsou ona i Zucker rozvedení.

CNN loni propustila moderátora Cuoma kvůli jeho snaze pomoci bratrovi Andrewovi, když byl tento bývalý guvernér New Yorku obviněn ze sexuálního obtěžování. Chris Cuomo vznesl námitky proti okolnostem svého propuštění. Podle něj mu zaměstnavatel nevyplatil odstupné a nedodržel podmínky pracovní smlouvy. Bývalý moderátor si najal právníka, který za něj bude se CNN vyjednávat.

New York Times označil šestapadesátiletého Zuckera za jednoho z nejvlivnějších lidí v amerických médiích. Jeho náhlé ukončení devítiletého působení v CNN vnáší nestabilitu do vedení stanice i její mateřské společnosti WarnerMedia v době, kdy se plánuje její spojení s firmou Discovery.