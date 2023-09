O2 TV Sport posílila redakci a slibuje stovky přenosů z hokejové extraligy

Televize O2 TV vstupuje do hokejové Tipsport extraligy jako hlavní vysílatel, a to až do sezony 2027/28. Fanouškům slibuje poprvé v historii všechna utkání. Stanice O2 TV Sport se chystá odvysílat až 404 přímých přenosů. Nová budou studia, experti i pořady. Na O2 TV Sport odstartuje extraligovou sezonu už ve středu večer nová show Bomby na ledu.