Mluvčím roku je Kavka od pražských hasičů, nejlepší PR tým má letiště

O vítězích rozhodla porota soutěže složená z více než dvou desítek odborníků na komunikaci s veřejností a novinářů.

Zatímco loni, kdy uspěla mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková, udělovala jenom jednu cenu pro mluvčího roku, letos hodnotila kandidáty ve třech kategoriích. V každé z nich pak porota volila mezi třemi finalisty, kteří vzešli z pěti kandidátů s největším počtem nominací.

Ve veřejném sektoru se na stříbrné příčce umístila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová, bronz si odnesl Jan Rýdl, který mluví za Ředitelství silnic a dálnic. V soukromém sektoru získala druhé místo Patricie Šedivá ze společnosti Alza, třetí byla Gabriela Bechyňská ze společnosti Mondelez. Do finále o titul PR týmu roku se do trojky nejlepších dostal Český statistický úřad, který si odnesl stříbro, a bronzová Česká spořitelna.

„Mluvčí neslouží jen k předávání informací. Jsou to profesionálové v oblasti PR a komunikace, kteří přímo vytváří veřejnou image jednotlivců, firem či institucí. Připravují a vedou strategickou komunikaci a podobně jako šachisté by měli mít připraveno několik tahů dopředu. Soutěž Mluvčí roku vyzdvihuje ty nejlepší a věřím, že je pro všechny v oboru inspirací,“ uvedl předseda sekce mluvčích PR klubu Martin Opatrný. Celkem letos do soutěže přišlo 138 nominací, které podali experti z PR a novináři.

Mluvčí roku 2019: v kategorii mluvčí veřejného sektoru vyhrál mluvčí pražských hasičů Martin Kavka (uprostřed), druhý skončil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl (vlevo) a třetí místo obsadila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová (vpravo). (17. října 2019)

PR Klub sdružuje experty na komunikaci z řad ředitelů komunikace, tiskových mluvčí, PR manažerů a konzultantů. Loni obnovená soutěž Mluvčí roku navázala na tradiční ocenění Tiskový mluvčí roku, které Český klub mluvčích společně s Komorou Public Relations udělovaly v letech 2003 až 2011.