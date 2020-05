Firmy po koronaviru zvýší rozpočet na interní komunikaci, ukázal průzkum

Výzkum se konal online v dubnu 2020.

Podle více než stovky manažerů v oblasti komunikace a public relations se bude v nadcházejících měsících škrtat především v oblasti eventů, ale třeba i vydávání tištěných firemních periodik a v media relations.

„Naopak více peněz by mělo jít do digitální komunikace, včetně videoobsahu, sociálních sítí, ale také do interní komunikace,“ popsal ředitel vnějších vztahů Ipsos Tomáš Macků.



Plánované změny výdajů do služeb v oblasti komunikace a PR

Právě interní komunikace by se mohla stát jedním z vítězů postkoronavirového přerozdělování firemních rozpočtů.

„Firmy budou se svými zaměstnanci komunikovat ještě intenzivněji, protože vysvětlovat aktuální dění a budoucí změny svým lidem je pro jejich fungování zásadní. Budou k tomu využívat stále modernější nástroje, a to si pochopitelně vyžádá navýšení investic,“ vysvětlil předseda Výkonného výboru PR Klubu Pavel Vlček.

„Zhruba před 10 až 15 lety byla interní komunikace popelkou, dnes bez diskuse patří mezi stěžejní disciplíny public relations,“ upozornil.

Od začátku koronavirové krize se začaly objevovat extrémní odhady vývoje investic do komunikace, a to od konstatování, že dopad bude jen minimální, po katastrofické předpovědi, že segment spadne ve srovnání s rokem 2019 o 50 procent.

Aktuální průzkum ukazuje, že 4 z 10 správců firemních rozpočtů na komunikaci a PR očekávají pro rok 2021 redukci, a to většinou do 30 procent, uvádí PR Klub v tiskové zprávě.



Očekávaný rozpočet na PR a komunikaci pro rok 2021

Zhruba stejné množství respondentů ale změny v celkové výši rozpočtu neočekává prakticky žádné. Desetina (přesněji 11 %) manažerů odpovědných za firemní komunikaci pak podle průzkumu dokonce předpokládá nárůst investic.

Z průzkumu Ipsos pro oborovou organizaci PR Klub také vyplynulo, že třetina (34 %) PR manažerů a ředitelů komunikace plánuje v následujících měsících více využívat zaměstnance interních útvarů komunikace a PR, a tedy omezit využívání služeb agenturních dodavatelů. Polovina respondentů pak očekává zachování současného nastavení.

Využívání interních zaměstnanců vs. externích agentur

„Pokud se zadavatelé rozhodnou šetřit, bude to znamenat méně práce zadávané agenturám. Z loňského výzkumu Ipsosu totiž vyplynulo, že nejčastějšími důvody, proč si manažeři komunikace a PR najímají externí dodavatele PR služeb, jsou podpora a úspora času (62 %), odbornost a poradenství (58 %) a právě řešení nedostatečných interních zdrojů (50 %),“ vysvětlil za PR Klub Vlček.

PR Klub je sdružení profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji členů a zájemců o obor public relations.