Soukup s Hanychovou budou mít na TV Barrandov reality show

„Když jsem na Instagramu viděla, jak obrovský zájem mají lidé o naše živá vysílání, tak jsme se shodli, že je to škoda jen pro Instagram. Jaromír přišel s tím, že by to bylo fajn i pro televizi a musím říct, že se na to strašně moc těším,“ svěřila se serveru VIP Svět Agáta Hanychová s tím, že má jít o první skutečně hvězdnou reality show.

Doplnila, že budou probírat různá témata, třeba rozdíly mezi mužem a ženou. Diváci budou moci psát páru otázky a Soukup s Hanychovou na ně budou odpovídat. „Zhruba za měsíc už pořad pojedeme živě, což bude dost náročné, ale o to víc zajímavé. Nehodláme se vyhýbat žádným tématům a jsem moc ráda, že vedle mě bude stát Jaromír, který je stejně nekorektní jako já,“ doplnila modelka pro VIP Svět.

Pořad nebude mít podle serveru žádný scénář, nikdo nebude nic hrát. Hanychová a Soukup chtějí být sami sebou a divákům dopřejí strávit společnou hodinu, jako by byli u nich doma. Točit se bude v ateliéru a občas přijdou hosté.

Modelka dodala, že má z živého vysílání třikrát týdně obrovský respekt. „Na druhou stranu budu mít vedle sebe Jaromíra, který je na natáčecí maraton zvyklý, a určitě jeden druhého podržíme,“ svěřila se serveru.

Ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se na obrazovce objevuje pravidelně, například v pořadu Instinkty Jaromíra Soukupa, Vaření se Soukupem, Týden podle Jaromíra Soukupa, Hovory Kalousek Soukup či Moje zprávy.

Bývalá modelka a moderátorka Agáta Hanychová se dala dohromady se šéfem TV Barrandov Jaromírem Soukupem v květnu. Dcera herečky Veroniky Žilkové má z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou syna Kryšpína a ze sedm let trvajícího manželství s hercem Jakubem Prachařem dceru Miu.

Mediální magnát Soukup má z předchozího manželství dospělé děti Lukáše a Natálii. Od roku 2013 byla jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová, která byla tváří jeho televize a má v ní vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny Brožové. Také hrála hlavní roli v barrandovském seriálu Doktorka Kellerová. V roce 2018 se rozešli. Poté v roce 2020 Jaromír Soukup chodil s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po čtyřech měsících.