Jedničkou v poslechovosti je Radiožurnál, mezi soukromými Rádio Impuls

Radiožurnál poslouchalo podle výsledků výzkumu denně 900 tisíc a týdně 1,703 milionu posluchačů. Rádio Impuls naladilo denně 759 tisíc a týdně 1 589 tisíc posluchačů.

Podíl Českého rozhlasu na poslechovosti dosáhl 27,4 %, Impuls drží 11,5% podíl z celkového rozhlasového trhu.

Celkem poslouchá Český rozhlas denně 1 685 tisíc a týdně 2 781 tisíc posluchačů, což znamená nárůst o 16 tisíc denně a 124 tisíc týdně oproti minulému období.

„Jsem rád, že aktuální výsledky ukázaly, že historicky nejlepší pozice Českého rozhlasu na rádiovém trhu nebyla náhodným výkyvem, ale že se jedná o pozitivní trend v delším časovém období. Zvláště potěšující je, že na rostoucím zájmu posluchačů se podílejí svým posilováním všechny naše klíčové stanice – Radiožurnál, Dvojka, regionální studia, Plus i Vltava. Jasně se ukazuje, že vysílání Českého rozhlasu obstálo v nelehké době „lockdownu“ a dokázalo úspěšně oslovit posluchače. Je to pro nás nejen příslibem, ale i závazkem do budoucna, abychom tyto pozice obhájili i v době postcovidové,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Poslechovost zkoumají agentury Median, STEM/MARK a Nielsen Admosphere.