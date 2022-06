CME převzala RTL Chorvatsko, vlastní televize už v šesti zemích

„Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat RTL Chorvatsko v rodině CME. Posílíme tak svou přítomnost na Jadranu, což je podle nás region s výjimečným růstovým potenciálem. Diváci se mohou těšit na zvýšení produkce lokálního obsahu i zlepšení digitální nabídky. Budeme také pokračovat v tvorbě kvalitního a pluralitního zpravodajství,“ uvedl generální ředitel CME pro Českou republiku, Chorvatsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko Didier Stoessel.

Díky očekávané úzké spolupráci mezi RTL Chorvatsko a Pro Plus ve Slovinsku předpokládá CME řadu provozních synergií v oblastech digitalizace a obsahu.

S ohledem na tyto ambice dojde k několika změnám v řídících a správních strukturách RTL Chorvatsko. Novým výkonným viceprezidentem pro chorvatské operace RTL Chorvatsko se s okamžitou platností stává Tonko Weissmann, který působí v organizaci od roku 2005 a zastával řadu významných právních i obchodních pozic. Jeho jmenování přináší společnosti RTL Chorvatsko kontinuitu a stabilitu během důležité přechodné fáze a řízení dalšího růstu prostřednictvím kvalitnějšího obsahu a digitalizace.

Branko Čakarmiš, dosavadní generální ředitel společnosti Pro Plus, se stane předsedou správní rady RTL Chorvatsko a generálním ředitelem pro jaderský region. Čakarmiš je průkopníkem v oblasti výroby televizního obsahu a jako generální ředitel společnosti Pro Plus rozvíjel obsahovou a digitální agendu. Nově bude zastávat dvojí pozici, nadále bude vykonávat funkci generálního ředitele společnosti Pro Plus a zároveň bude předsedou správní rady RTL Chorvatsko.

Předsedou dozorčí rady RTL Chorvatsko byl jmenován Christoph Mainusch, který stanici nabídne široké znalosti v oblasti vysílání. Vzhledem k nové struktuře vedení a po vzájemné dohodě odchází Marc Puškarić, generální ředitel RTL Chorvatsko.

„Tato nová struktura vedení odráží náš záměr převzít to nejlepší, co RTL Chorvatsko nabízí, a společně s Pro Plus to posunout na novou úroveň,“ doplnil Stoessel.

Hodnota získaných aktiv je podle dřívějších informací 50 milionů eur, tedy přes 1,2 miliardy korun. Celkový podíl skupiny RTL na chorvatském televizním trhu se pohybuje kolem 20 procent.

Společnost CME Media Enterprises provozuje televizní stanice v České republice, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Bulharsku a je jednou z předních mediálních a zábavních společností ve střední a východní Evropě. CME vysílá 34 televizních kanálů, a to jak bezplatných, tak placených, a oslovuje celkem 45 milionů diváků. CME rovněž vlastní streamovací platformu VOYO.