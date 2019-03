Čína se podle Reportérů bez hranic snaží ovlivňovat média ve světě

Čína se pokouší ovlivnit globální média a umlčet tak kritiky. Využívá k tomu například rozšiřování mezinárodního vysílání, rozsáhlé reklamní kampaně i infiltraci do zahraničních médií. Vyplývá to podle agentury AFP ze zprávy organizace Reportéři bez hranic. Čínské ministerstvo zahraničí to popřelo.