V reportáži ČT 168 hodin chybělo vysílací radě vyjádření Agrofertu

Reportáž z 9. června rozebírala návrh auditní zprávy Evropské komise upozorňující na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Ten podle Evropské komise přes svěřenské fondy ovládá koncern Agrofert, který proto neměl čerpat dotace.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v reportáži postrádala odpověď Agrofertu na tvrzení publicisty Davida Klimeše, tehdy redaktora týdeníku Ekonom.

„Z něho vyplývá, že podnikání společnosti Agrofert je bez dotací těžko udržitelné, a divákovi tak poskytl pouze jednostranný pohled na probírané téma,“ cituje Médiář kritiku radních. Tím se provozovatel podle rady dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

Rada dala České televizi týden na nápravu. Dopad na zmíněný pořad to ale mít nemůže, byl odvysílán před čtyřmi měsíci, poznamenal server.

„Omlouvám se České televizi za problémy. Pokud to pomůže, jsem ochoten odpřísáhnout, že Agrofert neexistuje, a i kdyby existoval, nebral by dotace, a kdyby snad, tak by určitě nedlužil. Že to vyplývá z výroční zprávy a není tedy třeba nutně i zdroj z Agrofertu, na věci nic nemění,“ reagoval Klimeš na Twitteru.

„Pokud se nicméně na radě stále dělá takto primitivní metrika sociologie zdrojů na úrovni jednotlivé reportáže, jsem potěšen, že moje kritika regulačního rámce a praxe mediálních rad je pořád aktuální,“ odkázal podle serveru na svou publikaci Jak zábavné je informovat z roku 2015.