Reportér BBC opustil Čínu kvůli tlaku a výhrůžkám úřadů

BBC ve středu oznámila, že Sudworth minulý týden odcestoval z Pekingu na Tchaj-wan. Dodala, že je na jeho práci hrdá a nadále zůstává jejím čínským korespondentem. Čína již dříve zprávy BBC z Ujgurské oblasti Sin-ťiang odsoudila.

Klub zahraničních zpravodajů v Číně uvedl, že Sudworth Čínu opustil kvůli „obavám o bezpečí sebe a své rodiny“.

„Odjel po měsících osobních útoků a dezinformací namířených proti němu a jeho kolegům z BBC,“ dodal klub.

Sudworth sám řekl, že čínské úřady ho společně s jeho týmem sledovaly, vyhrožovaly mu trestním stíháním, bránily mu ve výkonu povolání a zastrašovaly ho, kdekoli se pokusil natáčet.

„Johnova práce odhalovala pravdy, které čínské úřady nechtěly, aby se svět dozvěděl,“ napsala stanice BBC v prohlášení na Twitteru.

Spolu se Sudworthem odjela i jeho manželka Yvonne Murrayová, která v Číně pracovala jako reportérka irské stanice RTE.

Sudworth působil v Číně devět let. Loni získal cenu George Polka za reportáže o internačních táborech pro muslimy v Ujgurské oblasti. Organizace pro lidská práva obviňují čínské úřady, že v Sin-ťiangu zřídily ve jménu boje proti islamismu množství táborů, jimiž prošlo více než milion Ujgurů. Čínské úřady tábory označují za střediska odborného vzdělávání, kde Ujgurové podstupují politickou převýchovu.

List Global Times, který vydává vládnoucí čínská komunistická strana, obvinil Sudwortha, že se „ukrývá na Tchaj-wanu poté, co se stal v Číně nechvalně proslulým kvůli mnoha zkresleným článkům“ o Sin-ťiangu a o původu koronavirové krize.

Tlak na zahraniční novináře v Číně za uplynulý rok dále vzrostl. V roce 2020 Peking vyhostil mimo jiné reportéry listů The New York Times, The Washington Post a The Wall Street Journal.