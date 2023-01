AKA zvolila do vedení Petru Jankovičovou a Kateřinu Hrubešovou

Obě zvolené ženy mají za sebou rozmanitou a dlouholetou pracovní zkušenost v reklamním a mediálním průmyslu.

Petra Jankovičová je spoluzakladatelkou a spolumajitelkou pražské agentury Triad. Tu také od jejího vzniku vedla deset let a z původně digitální agentury pomohla vybudovat full-servisovou agenturu zaměřenou na kreativu a strategii. Její řízení loni v dubnu předala Magdaléně Křížové v roli CEO a Petře Blažkové jako COO. Loni v srpnu se pak Jankovičová na čas postavila do čela marketingu start-upu Madmonq.

Už v letech 2020 až 2022 byla členkou prezidia AKA, kde se zaměřovala na etiku reklamy, udržitelnost a vztahy agentur s klienty. „Prioritou na následující období je z mého pohledu vytvoření silného hlasu, který podpoří odvětví jako důležitého pilíře ekonomiky v aktuálně složité fázi,“ uvedla ke svému dalšímu působení v AKA.

Kateřina Hrubešová se pohybuje v reklamním a mediálním prostředí přes 25 let, zastávala pozice v reklamních a mediálních agenturách i v neziskovém sektoru. Původní profesí je novinářka se zaměřením na digitál a trendy v komunikaci. Posledních 14 let vedla profesní asociaci Sdružení pro internetový rozvoj.

Práce pro AKA je pro ni logickým vyvrcholením její profesní kariéry, kdy uplatní veškeré znalosti a manažerské zkušenosti z předchozích angažmá. „Moc děkuji všem členům AKA za důvěru, kterou mi dali a je to pro mě velký závazek do dalších let. Čekají nás nelehké roky, kdy se celý kreativní průmysl bude muset vypořádat s dopady černých labutí v podobě válečného konfliktu, ekonomické krize a technologických změn, například umělé inteligence,“ poznamenala.

Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.