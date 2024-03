V Česku dnes budou opět protestovat zemědělci, s traktory vjedou i do měst

V regionech budou mít demonstrace, které pořádá Agrární komora ČR, podobu protestních jízd traktorů a další zemědělské techniky nebo veřejných shromáždění. Někteří farmáři se na hranicích setkají s polskými kolegy. Organizátoři vyzvali ke klidnému průběhu protestů. Lidé by ale měli počítat s možným omezením provozu.

Podle posledních informací od regionálních zástupců zemědělských organizací vyjedou většinou ráno a dopoledne po celém Česku do ulic stovky traktorů. Největší část protestů se podle zjištění MF DNES uskuteční mezi osmou hodinou ranní a polednem.

Zemědělci požadují snížení byrokratické zátěže, podporu zaměstnanosti na venkově, zachování podpory pro životní pohodu zvířat v nezkrácené výši, vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem. Dalším požadavkem je to, aby se nedanily evropské provozní dotace a omezily bezcelní dovozy zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) minulý týden zemědělce požádal, aby jejich protesty byly spíše symbolické na státních hranicích a nenarušily provoz.

„Lokální omezení provozu ale není možné vyloučit. Jedná se o protestní akci, během které zemědělci chtějí dát najevo svou nespokojenost,“ uvedla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Protesty v jednotlivých krajích

V Karlovarském kraji se chystají zemědělci zajet s traktory až do ulic Chebu. V půl deváté ráno se začnou shromažďovat na seřadišti v chebské čtvrti Klest. O půl hodiny později kolona vyrazí po silnici I/6 na hraniční přechod Pomezí, pak okolo přehrady Skalka do Chebu a zpátky na Klest.

Jenže zatímco při únorovém protestu se sedláci před Chebem otočili a do města nejeli, tentokrát chtějí zamířit až do ulic okresního města. Pokud tak skutečně učiní, dají se očekávat komplikace v dopravě, protože v Chebu je nyní v provozu pouze jeden ze dvou mostů přes Ohři.

Organizátoři krajských protestů také uvedli, že je stejně jako v únoru podpoří i němečtí sedláci. Ti minule přijeli s několika kusy techniky.

Také farmáři z Plzeňského kraje avizují, že tentokrát při protestech mírně přitvrdí. Kolona, v níž pojede asi třicet strojů, vyrazí do krajského města zhruba v 8 hodin z Chválenic, ale tentokrát se neotočí u OC Olympia. Pojede až do Částkovy ulice na Slovanech.

K protestům se přidají i zemědělci ze severního Plzeňska, kteří dojedou do Plzně přes Zruč, ti startují v 10 hodin. Kolegy podpoří na silnicích i farmáři z Domažlic a Klatov.

Protesty v Jihočeském kraji budou mít stejnou podobu jako při únorové akci. I tentokrát vyrazí kolony na spanilé jízdy v jihočeských okresech a nejspíš opět dorazí i na hraniční přechod Strážný, ve hře je i jeho blokáda. Velký protest bude znovu před českobudějovickým výstavištěm.

Podobně jako v únoru vyrazí na více než deset tras asi 300 kusů těžké techniky.

Požadavky zemědělců Evropská komise minulý týden vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Farmáři si stěžují na nedostatečné výdělky, byrokracii, rostoucí náklady i podmínky při hospodaření. Unijní exekutiva také posuzuje, zda by bylo možné omezit dovoz ruských zemědělských produktů do EU. Mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková tvrdí, že rozhodnutí EK vítá, ale přišlo pozdě a návrhy řeší jen část problémů zemědělců, kterých je jinak mnoho. Protesty zemědělců se konají u příležitosti jednání Evropské rady, které připadá na 21. března. Zapojí se do nich i zemědělci z Polska, Německa, Nizozemska a Belgie.

Mezi prvními také vyrazí protestovat zemědělci ze Středočeského kraje, kteří se budou pohybovat od osmi hodin ráno na silnicích kolem Rakovníka a v Rakovníku.

Na Příbramsku stroje vyjedou shodně asi v půl desáté dopoledne na tři trasy. První povede z Pňovic přes Rožmitál pod Třemšínem, Bohutín do Příbrami na kruhový objezd u Evropské ulice. Druhá ze Sedlčan na kruhový objezd Skalka u dálnice D4 a následně zpět. Třetí trasa startuje u Zemědělské společnosti Dobříš a pokračuje přes Dlouhou Lhotu po Evropské na kruhový objezd, kde se traktory otočí a pojedou zpátky.

Do Prahy by se zemědělci s technikou podle informací pražského magistrátu organizovaně vypravit neměli. Podle pořadatelů ale není vyloučeno, že někteří farmáři přijedou do hlavního města samostatně.

V Ústeckém kraji se do protestní jízdy traktorů a další zemědělské techniky zapojí desítky účastníků. Blokádu nechystají, s komplikacemi v dopravě ale musejí i tak ostatní řidiči počítat, protože pomalu jedoucí stroje zbrzdí provoz.

Kolony se budou pohybovat mezi 10. a 12. hodinou na několika místech kraje. „Pojedeme trasu Litoměřice, Terezín, Lovosice,“ informoval Otakar Šašek, předseda Zemědělského družstva Klapý s tím, že se jízdy zúčastní zhruba dvacet zemědělců z Litoměřicka a další kolegové z Mostecka.

Další kolona vyjede i na Lounsku. Zemědělci pojedou dvě trasy, a to na Most a na jižní okraj okresu.

Zemědělci v Libereckém kraji dnes blokády hranic ani měst neplánují. Někteří ale zřejmě vyrazí podpořit protesty v sousedním Polsku, kde se farmáři chystají u Zhořelce blokovat nájezdy na dálnici A4, řekl předseda regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach.

Farmáři v kraji uspořádali od února několik protestních akcí, kromě jiného i při výjezdním zasedání vlády ve středu 13. března v Jablonci nad Nisou „Nechceme lidem komplikovat život, ale upozornit na problémy, které nás trápí,“ doplnil Erlebach.

„Zastavte to šílenství.“ Protestující zemědělci letos v únoru zpomalili dopravu na hranicích (22. února 2024)

22. února 2024

Zemědělci v Královéhradeckém kraji dopoledne vjedou zhruba s padesáti traktory do centra Hradce Králové. V ostatních okresech kraje vyrazí na protestní jízdy po hlavních silničních tazích.

Celkem by se v krajském městě a po silnicích v kraji mělo mezi 8. a 10. hodinou dopoledne pohybovat kolem 200 strojů, v úterý to řekl předseda hradecké krajské Agrární komory Jiří Černý.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal se ráno v půl deváté zúčastní protestní akce v podniku Cerea v Trutnově, kde se setká s náměstkem z ministerstva zemědělství Miroslavem Skřivánkem, aby mu předal seznam požadavků.

V 9 hodin pak vyrazí protestní kolona zemědělské techniky čítající několik desítek strojů do Trutnova a poté na hraniční přechod Lubawka, kde se čeští zemědělci potkají s polskými farmáři.

V Pardubickém kraji budou protesty v podstatě kopírovat akce, které se konaly před dvěma týdny. Traktory budou brzdit mezi 9.30 a 12. hodinou dopravu na silnici I/36 u Globusu, z Ostřetína pak další traktory vyrazí ke kruhovému objezdu na Dubině.

Na Chrudimsku se řidiči musejí připravit na jejich průjezd průtahem Heřmanova Městce a obchvatem Chrudimi.

Na Svitavsku budou traktory pendlovat mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Zemědělci z Orlickoústecka vyrazí na hraniční přechod v Dolní Lipce, kde se setkají s polskými kolegy.

Na Vysočině se chystají protestní jízdy desítek strojů, zemědělci tam chtějí zdržovat dopravu na hlavních silnicích dvě hodiny.

Podle Evy Kincové, ředitelky krajské agrární komory, se akce ponesou v podobném duchu jako únorové protesty. Tehdy zemědělská technika vyjela na silnice ve všech pěti okresech kraje. Protestní jízdy se mají uskutečnit mezi 10. a 12. hodinou.

Jihomoravští zemědělci plánují protestní jízdy mezi 9. a 12. hodinou. Vyrazí ke třem hraničním přechodům v Hodoníně, Mikulově a Znojmě a zpět. Odhadují, že ke každému z přechodů pojedou desítky kusů zemědělské techniky.

Možná se ještě přidají i farmáři na Blanensku, ti to však mají k hranicím daleko. Očekává se nižší účast než v únoru kvůli tomu, že už naplno začaly jarní práce na polích.

Také ve Zlínském kraji vyjedou zemědělci na silnice s těžkou technikou. Na Zlínsku a Kroměřížsku pojedou z Kroměříže do Holešova, kde by mělo být až osmdesát traktorů.

Na Vsetínsku se vydají z Valašského Meziříčí na hraniční přechod Bumbálka a na Uherskohradišťsku z Nivnice na přechod Starý Hrozenkov. Každé jízdy se má účastnit kolem třiceti kusů techniky. Začátek akce je v 10 hodin, konec v poledne.

„Provoz budeme zpomalovat, ale nebudeme ho blokovat. Ani nebudou žádné projevy,“ nastínil hlavní koordinátor protestu v kraji Martin Moulis.

Zemědělci v Olomouckém kraji vjedou s desítkami traktorů do ulic Olomouce, Přerova a Prostějova.

Účastníci ze Šumperska, Jesenicka a Olomoucka mají ráno sraz u nádraží v Příkazích odkud v 10 hodin kolona zemědělských strojů vyrazí přes Křelov do Olomouce, kde udělá okružní jízdu po hlavním tahu vedoucím přes Pražskou, Foerstrovu, Albertovu, Velkomoravskou a Tovární ulici. Poté traktory odbočí k nádraží a po třídách Kosmonautů a Svobody se vydají zpět do svých podniků.

V Prostějově vede trasa protestní jízdy ulicemi Wolkerova, Brněnská, Dolní, Újezd, Olomoucká a Kostelecká. „Předpokládá se zhoršený průjezd městem,“ upozornila na webu radnice.

Zemědělci v Moravskoslezském kraji budou protestovat na třech místech. Pojedou na demonstrativní jízdu Opavou a Bruntálem, třetí část vyrazí na hraniční přechod s Polskem v Chotěbuzi na Karvinsku. V úterý to řekl ředitel Regionální agrární komory Ostravsko Robert Kučera.

Dodal, že zemědělci nechtějí narušovat dopravu. Protestní jízdy by se měly konat od 10:00 do 12:00. „Nenaruší to ranní a odpolední špičku,“ podotkl.

Očekává, že jízdy v Opavě se zúčastní zemědělci s asi třiceti traktory, některé budou mít i návěsy. V Bruntále jich pojede okolo dvaceti. Nejvíce strojů by mohlo přijet do Chotěbuzi.

Demonstrovalo se už v březnu a v únoru

Poslední demonstrace českých zemědělců byla 7. března v Praze a podle mluvčí Agrární komory se jí zúčastnily tři až čtyři tisíce zemědělců a tisíc zemědělských strojů.

Část farmářů demonstrovala i 19. února a požadovala, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050.

Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od tohoto protestu distancovaly. Zemědělské organizace se podílely také na protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii.