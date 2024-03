Zemědělci u nás nejsou tak důležití, říká ekonom před dalšími protesty

Poslechněte si celý rozhovor s ekonomem Maierem v Kontextu:

Ve čtvrtek dorazí do Prahy další zemědělská technika. Tentokrát jsou pořadateli Agrární komora společně se Zemědělským svazem, tedy organizace, které se od předchozí demonstrace před ministerstvem distancovaly. Ekonom Tomáš Maier v podcastu Kontext vysvětlil, jaké jsou vůbec rozdíly mezi jednotlivými demonstrujícími.

Tomáš Maier ekonom

pedagog z katedry ekonomiky provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze

Podle Maiera pramení problém už z historie. „Komunisté zkolektivizovali úplně všechno a v devadesátých letech, kdy se zemědělství transformovalo, se už nerozpadlo na ty původní malé zemědělské subjekty, jako tady byly po druhé světové válce. Zůstaly poměrně velké kolosy, které zastupuje Zemědělský svaz,“ popsal první skupinu.

„Pak tady jsou malé farmy, řekněme rodinného typu, fyzické osoby, ty zastupuje Asociace soukromého zemědělství. A ještě existuje Agrární komora a ta by měla hájit zájmy všech zemědělců. Nicméně páteř českého zemědělství tvoří velcí zemědělci a komora má blíže k nim,“ doplnil ekonom.

Agrární komora a Zemědělský svaz chtějí řešit situaci v klidu. „Naše zemědělství nemá takový význam, jako třeba ve Francii. Tady se obor skloňuje, jako by to byla nějaká alfa a omega národního hospodářství, ale není to pravda. My nejsme zemědělská země, my jsme primárně průmyslová země a nechtějme to měnit,“ míní Maier.

Jak dopadnou protesty zemědělců? Kdo za co demonstruje? Kam přijde 200 miliard od ministerstva zemědělství? Mají zemědělci šanci získat od vlády víc? Kolik protestů Česko ještě čeká? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!