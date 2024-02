Ministři chtějí pomoci pojišťovnám z krize. Zvažují sloučení dvou z nich

O možné fúzi informoval server iROZHLAS.cz. Ministři se kvůli budoucnosti VOZP sešli minulý týden i s ministryní obrany Janou Černochovou, uvedl web.

„Řešíme s panem ministrem Stanjurou situaci ve všech zdravotních pojišťovnách, analyzujeme pečlivě jejich vývoj,“ řekl webu iROZHLAS.cz Válek.

Prezident Svazu pojišťoven ČR Ladislav Friedrich uvedl, že všechny pojišťovny jsou v deficitu. Podle serveru vydávají pojišťovny na zdravotní péči od roku 2022 víc peněz, než kolik vyberou. Chybějící peníze nahrazují rezervami z předešlých let.

Právě VOZP spolu se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda mají podle dat ministerstva zdravotnictví nejmenší zůstatky na účtech. VOZP by se tak mohla sloučit s ZPMV, která má zhruba dvakrát více klientů. Změna by se podle webu iROZHLAS mohla dotknout až dvou milionů lidí.

Podle současné legislativy ale slučování není možné. Sloučení by musela schválit vláda, a to jen v případě, že by pojišťovna šest měsíců neplatila nemocnicím a ambulancím za péči o pacienty. Podle serveru Novinky.cz se ale ministerstvo zdravotnictví chystá proces zjednodušit, podle návrhu by nově stačilo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví po vyjádření resortu financí.

O sloučení VOZP a ZPMV se mluvilo už v roce 2021. Tehdy byla fúze pojišťoven jednou z podmínek KSČM na toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Strany se na sloučení dohodly, nakonec k němu ale nedošlo.