S čím počítat, když se rozhodnete změnit zdravotní pojišťovnu

Změnit zdravotní pojišťovnu je základním právem každého pojištěnce. Vyplatí se však prostudovat, jaké preventivní programy a speciality můžete od ostatních pojišťoven využít a porovnat je s nabídkou vaší stávající zdravotní pojišťovny. Abychom vám ušetřili čas, každoročně pro vás mapujeme nabídky preventivních programů všech sedmi zdravotních pojišťoven.

Nejzajímavější letošní příspěvky, které můžete získat a podpořit vlastní zdraví i zdravý životní styl, zjistíte proklikem na konkrétní pojišťovnu v tomto článku:

Také je dobré předem si ověřit, zda lékaři, jejichž odborné služby nyní využíváte, mají s nově vybranou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny

Podle zákona je možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou ročně. A to ve dvou termínech: k 1. lednu a 1. červenci. Přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem, tedy do 31. března, respektive do 30. září. V případě, že využijete tento zářijový termín, máte nejvyšší čas.

Každá pojišťovna má na svých webových stránkách zveřejněn postup, jak vyplněnou přihlášku podat. Lze to elektronicky, případně i klasicky na pobočkách. Kdo chce odeslat přihlášku poštou, na poštovním razítku musí být maximálně datum 30. září, respektive 31. března.

Nárok na změnu zdravotní pojišťovny mají všichni pojištěnci, tedy například i studenti nebo penzisté, za které platí zdravotní pojištění stát. „Změnou zdravotní pojišťovny ale nelze docílit nižší platby zdravotního pojištění, protože sazby pojistného jsou u všech zdravotních pojišťoven stejně vysoké,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zaměstnanci musí komunikovat se mzdovou účetní

Platby zdravotního pojištění ze mzdy zaměstnance provádí zaměstnavatel. Pokud jste zaměstnaní, případnou změnu zdravotní pojišťovny proto nezapomeňte svému zaměstnavateli oznámit. A to nejpozději do 8 dní.

„Zaměstnanci by měli se svojí mzdovou účetní komunikovat a doručovat jí včas všechny potřebné doklady ovlivňující výpočet daní ze mzdy,“ dodává Gabriela Ivanco.

Pokud si tuto svoji zákonnou povinnost nesplníte, zaměstnavatel bude platit zdravotní pojištění na účet té, od které jste se již odhlásili. Vaše nově zvolená zdravotní pojišťovna může v takovém případě vyčíslit vašemu zaměstnavateli penále a zaměstnavatel pak má právo požadovat toto penále po vás.

Změna platby záloh a přehled za rok 2023

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí povinné měsíční zálohy na zdravotní pojištění do osmého dne následujícího měsíce. V případě změny zdravotní pojišťovny od ledna 2024 budou OSVČ posílat platbu na bankovní účet nově zvolené zdravotní pojišťovny začátkem února. Tento termín je potřeba si pohlídat.

Přehled za rok 2023 však bude nutné odevzdat v roce 2024 ještě původní zdravotní pojišťovně, kde byla OSVČ pojištěna po celý rok 2023 a také na její účet uhradit případný nedoplatek za letošní rok.

„Změnou zdravotní pojišťovny OSVČ neušetří a ani se nezbaví případných dluhů u bývalé zdravotní pojišťovny, roční sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu u všech zdravotních pojišťoven,“ říká daňová poradkyně.