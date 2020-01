Čerstvý vítr do zdejších vod, řekla Benešová o novém šéfovi vrchního soudu

10:44 , aktualizováno 10:44

Nový předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl chce, aby byl soud více otevřený veřejnosti, mohl by také podle něj zveřejňovat některá svá pravomocná rozhodnutí. Dörfl to ve čtvrtek řekl poté, co ho ministryně spravedlnosti Marie Benešová uvedla do funkce.