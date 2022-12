Miliony na účtu i exekuce. Zmapovali jsme majetky kandidátů na prezidenta

Vysvětlení je jednoduché. „Byt, co vlastním, je malý, s dvouletým synem bychom se tam nevešli,“ zdůvodnil to Zima. A Hilšer? „Na Pohořelci bydlím dvacet let. Líbí se mi tam. Navíc v době, kdy jsme kvůli rodině hledali větší byt, tak se tam jeden uvolnil, takže jsme na Pohořelci v nájmu zůstali,“ řekl Hilšer. Doplnil, že byty, které mezitím pořídili, pronajímají a počítají s nimi jako s investicí do budoucna. MF DNES se všech devíti kandidátů na prezidenta ptala nejen na současné bydlení a vlastnictví nemovitostí. Otázky směřovaly i na úspory, závazky a na vlastnictví či zapůjčení vozů nebo na podnikání.

Dotazník MF DNES Kde momentálně bydlíte a jaké vlastníte nemovitosti? Máte automobil? Čím jezdíte (v případě užívání služebního vozu uveďte, jaké instituci patří)? Jaké jsou v současnosti vaše úspory? Máte spořicí účet, životní pojištění nebo stavební spoření? Máte nějaké závazky, jako hypoteční úvěr nebo jiné půjčky?