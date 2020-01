Vězňů dnes pracuje víc než kdy jindy. Zaplňují prázdná místa třeba na poště

Ve věznicích je zaměstnáno na 60 procent práceschopných vězňů. To je vůbec nejvíce v historii. Uvedl to generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dohnal. Kapacita věznic je nyní naplněna na 103 až 104 procent, v minulém roce VS po dlouhé době zaznamenala meziroční úbytek vězněných lidí asi o 520 vězňů.