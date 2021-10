Ústav práva: Veřejný zájem převažuje, Hrad musí víc mluvit o Zemanově zdraví

Zeman byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v neděli. Podle vyjádření prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala byly důvodem komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění.

Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože neměl pacientův souhlas. Veřejnost se později dozvěděla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Bližší informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici.



Zůstává tak otázkou, zda ošetřující lékař mohl říct veřejnosti něco víc. Podle Tomáše Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR je lékařské tajemství bezvýhradné. „K tomu, aby bylo možné prolomit lékařské tajemství, by bylo potřeba výjimku v zákoně,“ uvedl.



Podle něj se ovšem v jiné situaci nachází například jeho rodina či zaměstnanci prezidentské kanceláře. „Ochrana informací v takovém případě už podléhá nějakému vážení zájmů, nedá se hovořit o lékařském tajemství a jeho striktnosti,“ uvedl Doležal.

Stejně jako každý jiný pacient v České republice, tak i prezident si mohl vybrat, kdo má právo na informace o jeho zdravotním stavu. „Z vyjádření plyne, že za ním na návštěvy chodí jeho nejbližší rodina i spolupracovníci. Z toho se dá dovozovat, že se k nim informace dostávají,“ dodal Doležal s tím, že právě ti, co jsou nyní v blízkém kontaktu s prezidentem, tak mohou veřejnost informovat o jeho stavu.

„Pokud informace k někomu z kanceláře prezidenta doputují, což je z tisku zjevné, že kancelář má ty informace, tak tam už je jejich povinnost informovat o zdravotním stavu,“ uvedl Doležal.

Proč? Protože jde o prezidenta České republiky. „Kdyby se jednalo o běžného občana, tak tam ta povinnost není, ani být nemůže, ale v tomhle případě je to vlastně vyvažováno zájmem na fungování státu, vývoji státu. Veřejný zájem je tam naprosto enormní,“ uvedl. Zásah do soukromí je vyvážen zájmem veřejným.

Se slovy Doležala souhlasí i filosof specializující se na etiku a právo z Ústavu státu a práva David Černý. Dle jeho slov je možné, že veřejný zájem převáží právo prezidenta na soukromí. „Dokážu si představit situaci, kdy se kolem pana prezidenta začnou dít zvláštní věci, například se budou objevovat podepsané dokumenty, u kterých nebude jasné, zda byl prezident skutečně kompetentní je vědomě podepsat,“ uvádí Černý. Potom by bylo podle něj vhodné lékařské tajemství prolomit.

Pohrdání veřejností

Podle Doležala existuje rozdím mezi informacemi o diagnóze konkrétního člověka a mezi informace, které popisují schopnost toho člověka vykonávat úřad. A podle něj právě proto, že se jedná o osobu prezidenta, je nezbytné zveřejnit informace, které se týkají schopnosti člověka vykonávat dále svůj úřad.

„Pokud jsou informace k dispozici zejména pro tu kancelář, mělo by být povinností pravdivě informovat veřejnost, aby mohla očekávat co se bude v rámci politické debaty a vývoje dít,“ upozornil.

Hrad o tom, jak je na tom prezident republiky mlčí. V úterý nicméně mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman v úterý poobědval meruňkové buchty a na středu si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší. Podle Doležala je takové informování naprosto nedostatečné.

„Informace, které vycházejí z kanceláře prezidenta republiky, jsou výsměchem. Jsou naprosto nedostatečné a je to v podstatě pohrdání veřejností,“ komentoval.

Odborník na etiku Černý informování Hradem označil za nevěrohodné. „Máme spoustu důvodu si myslet, že informace jsou zkreslené, nebo dokonce vylhané,“ dodal Černý.

S prezidentskou funkcí se podle Černého pojí určité povinnosti. Jednou z nich je dokazovat občanům, že je hlava státu schopna úřad vykonávat. Tuto povinnost prezident podle Černého neplní.

Spekulace okolo zdraví prezidenta

Nedostatek informací vyvolává spekulace o Zemanově schopnosti zastávat prezidentský úřad. Deník N ve středu uvedl, že prezidentův stav je vážnější, než jeho okolí přiznává. S odvoláním na tři zdroje z jeho okolí, státní správy a lékařského prostředí napsal, že současná povaha prezidentova onemocnění představuje pro výkon funkce zásadní omezení. Zeman podle serveru trpí jaterní encefalopatií, kterou způsobuje akutní nebo chronické selhání jater, je dezorientovaný, říká nesouvisející věci nebo zapomíná.



K hodnocení stavu prezidenta se přidávají i další odborníci, mezi nimi například i bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Ta například na začátku října uvedla, že lze předpokládat, že Zeman byl v druhé polovině září hospitalizovaný kvůli metabolickému rozvratu v rámci alkoholické jaterní cirhózy.

Doležal uvedl, že lékaři, kteří nejsou ošetřujícími lékaři prezidenta a nemají k dispozici patřičnou dokumentaci, by se neměli dopouštět jakýchkoliv spekulací.



Podle Černého by komentáře stavu prezidenta byly v pořádku, pokud by šlo o vyjádření soukromého názoru. Odborné hodnocení na základě fotografií nicméně považuje za nekorektní. „Bylo by lepší, kdyby se lidé takových soudů úplně zdrželi, a nebo je vynášeli jako soukromé osoby, na což má právo každý občan ČR,“ sdělil.

Sdílet, či nesdílet fotografie?

V neděli se v médiích objevily snímky z převozu Zemana z Lán do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Prezident na nich byl v bezvládném stavu, ošetřovatelé mu museli podpírat hlavu. V sanitce údajně usnul.

V souvislosti se snímky se rozproudila veřejná debata, zda je morálně přijatelné takové fotografie zveřejňovat. Podle názoru etika Černého uveřejnění fotografií v pořádku je, a to kvůli tomu, že okolí prezidenta podává veřejnosti zkreslené informace.

„Ve chvíli, kdy nejsme schopni se k faktům o zdravotním stavu prezidenta Zemana dobrat, fotky přináší extrémně důležitou a relevantní informaci. Domnívám se, že je naprosto korektní fotografie pořídit a zveřejnit,“ vysvětlil odborník.



Prezidenta Miloše Zemana převezli do Ústřední vojenské nemocnice. (10. října 2021)

Média by podle Černého měla zveřejnit všechny informace, které mají, jelikož jde o veřejný zájem. „Bylo by eticky plně přijatelné informace o stavu prezidenta zveřejnit, jako veřejnost na to máme právo a nedostali jsme jiný způsob, jak se těchto informací domoci. Média váhat nemusí, být jimi bych nečekal a zveřejnil, co mají, případně i přes prezidentův nesouhlas,“ míní.



Černý zdůraznil, že se nemusí jednat o přesnou diagnózu. „Stačí nám vědět, zda jsou prezidentovi kognitivní funkce v takovém stavu, aby byl schopen svou funkci vykonávat,“ podotkl.