Kdo je muž, který léčí prezidenta a ví vše. Zavoral má bohaté zkušenosti

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Narodil se 28. 11. 1953 v Litoměřicích.

V letech 1973 – 1980 studoval všeobecné lékařství na 1. LF UK.

Mezi lety 1980 – 1990 působil jako krajský ordinář pro gastroenterologii.

V rozmezí let 1997 až 2010 byl primářem II. interního oddělení ÚVN.

Během let 2010 až 2020 zastával funkci přednosty Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN.



Od roku 2010 působí jako ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

O deset let později začal pracovat jako přednosta Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN, tento post zastává doposud.