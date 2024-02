Osm ukrajinských osudů. Našli práci, uráželi je, někdo si ale našel i partnera

Je jich osm. Všichni utekli do Česka před válkou z Ukrajiny a většina žije v Ostravě. Ale to je tak všechno, co mají společného. Byť žijí ve stejném městě, jejich příběhy nemohou být rozdílnější. Někdo z nich se chce vrátit na Ukrajinu, jiný už to udělal, další chce zůstat v Česku. Někdo má dobrou práci v oboru, někdo dělá přidavače na stavbách za almužnu. MF DNES přináší příběhy Ukrajinců, kteří utekli před válkou do Česka, a popisuje, jak se jim tu žije.