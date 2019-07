Svoboda za veřejné práce. Řepkovi pomohla obrácená logika zákona

Podle původního rozsudku si měl fotbalista odsedět dva a půl roku za mřížemi za zpronevěru a poškozování cizích práv a maření výkonu úředního rozhodnutí. Nyní je vše jinak – na svobodu by se mohl dostat mnohem dříve, díky již dříve odpracovaným 300 hodinám veřejně prospěšných prací. K nim byl loni v listopadu odsouzen brněnským soudem za útoky na manželku. Odpracoval je téměř všechny – celkem 293 – na hřišti SK Hostivař, kde trénoval mladé fotbalisty.

Tento fakt zohlednil Obvodní soud Praha 6, který v květnu, ještě před nástupem Tomáše Řepky do vězení, vydal usnesení o tom, že odpracované hodiny se mu započítají do trestu.



„Do uloženého souhrnného trestu byl započítán také dříve uložený trest obecně prospěšných prací v rozsahu 293 hodin, takže pan Řepka vlastně už vykonal trest v rozsahu 293 dní. Jedná se o zápočet, nikoli o zkrácení trestu,“ potvrdil mluvčí Obvodního soudu Praha 6 Martin Slováček.

Za hodinu jeden den

Na to, že za každou hodinu veřejných prací může mít zkrácen trest až o jeden den, nepřišel Řepka samozřejmě sám. Podle zjištění MF DNES konzultoval svou situaci například s právníkem Tomášem Sokolem.

„Nejsem zde nezávislý. Pan Řepka se na mne obrátil, ačkoliv nejsem jeho obhájcem. Já jsem mu řekl, že jeho obecně prospěšné práce musí být zohledněny. Nerozepisoval jsem to přesně na dny, ale vzhledem k tomu, že si odpracoval něco, co kdyby si neodpracoval, by bylo posléze ekvivalentem odnětí svobody. To jsem mu řekl,“ naznačil.

Fakt, že jedna hodina odpracovaných veřejně prospěšných prací může vyvážit jeden den ve vězení, neplatí jen pro Tomáše Řepku. Vychází z logiky trestního zákoníku, který mluví o tom, že každá nevykonaná hodina trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody.

Proto tedy i naopak, když Řepka své hodiny prospěšných prací vykonal, může mu být za každou z nich jeden den trestu odečten.

Staré tresty se započítávají

To potvrzuje i právník Václav Vlk. „Tato skutečnost opravdu může nastat a může se týkat kohokoli,“ uvedl. „Když soud rozhoduje o trestu, který vám uděluje za několik trestných činů, tak se všechny ostatní tresty zruší a rozhoduje se o novém trestu. Staré tresty se ovšem započítávají do nového,“ uvedl. A to je případ českého fotbalisty.

Ten byl odsouzen k výkonu veřejně prospěšných prací za falešné pornoinzeráty útočící na jeho bývalou ženu. V souhrnném rozsudku mu však Městský soud Praha udělil za trestný čin zpronevěry peněz dva roky nepodmíněně a k nim posléze přibylo dalších šest měsíců za maření výkonu úředního rozhodnutí. Soudy však při svém rozhodování o konečném verdiktu musely přihlédnout k předchozím trestům, tedy i k dříve uděleným prospěšným pracím.

„Společnost nic nezíská“

„Jinými slovy – daného člověka nelze trestat podruhé za tu samou trestnou činnost,“ upřesnil právník Martin Nezval.

Podle něj samozřejmě vždy závisí na úvaze konkrétního soudu, jak ke každému případu přistoupí. „Osobně bych tento rozsudek nebral špatně. Je to běžná praxe. Navíc společnost nic nezíská, pokud pan Řepka bude sedět o 293 dnů déle,“ dodal.

S ohledem na tyto započtené dny, které nastoupil 27. května, může Řepka opustit věznici opravdu brzy. Po uplynutí třetiny trestu si totiž může podat žádost o podmíněné propuštění. A díky těmto započítaným dnům už to může udělat. „Žádost si může podat on sám, ale primárně je preferována cesta přes ředitele věznice, který zohledňuje celkové chování daného vězně,“ dodal právník Vlk.