Internetem se šíří informace o úmrtí zpěváka Tomáše Kluse. Jde o hoax

Příspěvek zpěvák sdílel ve čtvrtek krátce po desáté hodině. Od té doby již nasbíral téměř 2 000 reakcí a 400 komentářů. Někteří fanoušci ho v nich vyzývají k žalobě portálu. „Přátelé žiju! Včera idnes a snad ještě dlouho,“ psal nejprve zpěvák v příspěvku. Později jej upravil a připojil omluvu zpravodajskému portálu iDNES.cz.

„Prosím vás, ten printscreen je fejk. Nejen téma, ale i server na nějž je umístěn. Nemá to nic do činění s iDNESem ani se mnou, natož s naším složitějším vztahem. Tohle je ‚legrace‘ nějakého mladíka z Twitteru, kterou od rána řešíme s příbuznými, s kamarády i fanoušky, kterým to moc legrační nepřišlo.. Sdílelo se to tak rychle a tak mohutně, že jsem neřešil odkud vítr vane a hlavně chtěl situaci uklidnit, uvést na pravou míru. iDNES.cz se omlouvám za sdílení bez komentáře a navrhuji spolupráci v rámci dalšího postupu,“ napsal zpěvák.

Tomáš Klus Přátelé žiju!



EDIT: prosím vás, ten printscreen je fejk. Nejen téma, ale i server na nějž je umístěn. Nemá to nic do činění s Idnesem, ani se mnou, natož s naším složitějším vztahem. Tohle je “legrace” nějakého mladíka z Twitteru, kterou od rána řešíme s příbuznými, s kamarády i fanoušky, kterým to moc legrační nepřišlo.. Sdílelo se to tak rychle a tak mohutně, že jsem neřešil odkud vítr vane a hlavně chtěl situaci uklidnit, uvést na pravou míru @idnescz se omlouvám za sdílení bez komentáře a navrhuji spolupráci vrámci dalšího postupu.

#fakenews #takhletofunguje #kultivujmevirtualniprostor 658 372

Informace o Klusově úmrtí se poprvé objevila na sociální síti Twitter. Jeden z uživatelů tam sdílel právě falešný screenshot článku na iDNES.cz. Poté však začala informace žít vlastním životem, sdílela ji třeba facebooková stránka Czech press media. Ta ji již uvedla na pravou míru.

CZECH PRESS MEDIA ‼️‼️ POZOR NEJEDNÁ SE O PRAVDIVOU ZPRÁVU ‼️‼️



Dobrý den, Vážení fanoušci naší stránky!



Včera k večeru vyšla nepravdivá zpráva, na internetových stránkách, o úmrtí Tomáše Kluse, kterou jsme sdíleli, bohužel, i my. 27 16

Že je screenshot falešný, lze odhalit již při jeho bližším prozkoumání. Na falešném obrázku je odsazený titulek i doprovázející fotografie, v hlavičce webu je pak nápis „zpravodajství“ posunutý níže než nápis „iDNES.cz“. Na skutečném webu přitom žádné odsazení není, také nápis na sebe plynuje navazuje.

Porovnání falešného a skutečného článku na stránkách iDNES.cz. Falešný článek má například jiné svislé zarovnání názvu rubriky (A), odsazený titulek (B) a jiný rozměr fotografie (C).

„Celou věc jsme prošetřili. Podobný text nikdy v systému nebyl, nedisponujeme ani fotografií u údajného článku. Jedná se tedy o jasný podvrh s cílem poškodit iDNES.cz,” říká vedoucí zpravodajství iDNES.cz Matyáš Kaiser.

Připomíná, že redakce informace důkladně prověřuje. „V případě úmrtí máme jasně stanovené redakční postupy, které ukládají za povinnost informaci ověřit v několika úrovních, než může dojít k publikaci textu,” dodává Kaiser.

Falešná zpráva tak poškodila jak zpěváka, tak společnost Mafra, pod kterou portál patří. „Šíření takovýchto vymyšlených zpráv je samozřejmě protiprávní. Zasahuje jak do práv postiženého zpravodajského média, protože poškozuje jeho dobrou pověst a zneužívá jeho značku, tak i do práv dotčené osoby, která je ‚obětí‘ takové zprávy, v tomto případě pana Kluse. Oba by se mohli bránit vůči tomu, kdo takovou ‚fake news‘ připravil, soudní cestou,” říká ředitel právního oddělení společnosti Mafra a.s. Vladan Rámiš.



Že iDNES.cz informoval o úmrtí zpěváka přitom již napsal třeba portál Forum24.cz. V článku s titulkem „Prý jsem zemřel, píše Klus a sdílí článek webu iDNES.cz“ informuje Klusově příspěvku i reakci jeho manželky Tamary Klusové.