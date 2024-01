Děkuji za to, že přežila. Richter promluvil o dceři, střelbě i osudu dalšího studenta

Jak je na tom teď vaše dcera?

Zdravotně se dá říct, že už je z nejhoršího venku. Špatně našlapuje na nohu, je teď na rehabilitačním oddělení. Všichni si přejeme, aby se co nejdříve vrátila do života, jaký byl předtím, i když jako předtím asi už nikdy nebude. Psychicky je to samozřejmě složitější, ale po takovém zážitku je to zcela pochopitelné. Nicméně o tom mluví otevřeně s rodinou a kamarády.

To mě zajímalo, zda je o tom schopna mluvit…

Ano, mluví o tom otevřeně.