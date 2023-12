Po tragické střelbě přichází státní smutek, podle zákona však není povinný

„Vláda se rozhodla, že na den 23. prosince vyhlásí vládní smutek,“ řekl premiér Petr Fiala ve čtvrtek. Současně vyzval občany, aby v den státního smutku ve 12 hodin uctili oběti minutou ticha.

Pojem státní smutek se objevuje pouze v zákoně o státních symbolech, kde se mluví o vyvěšování vlajky, a v zákoně o loteriích. Ten stanovuje, že v den státního smutku musí být zavřena kasina a herny.

Zákon rozlišuje dva druhy smutku, a to den smutku a den státního smutku. Samostatný průběh ale nijak neurčuje, stanovuje pouze to, že státní vlajky jsou v jeho den vyvěšeny na půl žerdi. Stáhnout by se měly už den předem, a to v 16 hodin. Zpět nahoru by měly být vytaženy až den po státním smutku v 8 hodin.

Státní smutek se vyhlašuje k uctění obětí tragédie nebo při úmrtí významné osobnosti. Naposledy jej vláda vyhlásila po smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery v roce 2020. Jednodenní státní smutek vyhlásila také na den pohřbu zpěváka Karla Gotta. V roce 2011 se tak stalo po úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Třídenní státní smutek platil od 21. do 23. prosince.

Vláda v minulosti uctila státním smutkem oběti teroristického útoku 11. září 2001. Den smutku vyhlásila po úmrtí papeže Jana Pavla II. a po zemětřesení ve východní Asii. Dvoudenní smutek byl vyhlášen také po havárii letounu u Smolenska, kde zemřel tehdejší polský prezident Lech Kaczynski.

Střelba na FF UK v Praze si vyžádala 14 mrtvých a 25 zraněných. Počet obětí ve čtvrtek večer potvrdil policejní prezident Martin Vondrášek. Při zákroku proti střelci nebyl zraněn nikdo z policistů ani z ostatních záchranných složek, uvedla policie.