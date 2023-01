STALO SE DNES: Pavel navštívil Ostravu. Schillerová omlouvala Babišovu absenci

Prezidentský kandidát Petr Pavel přijel odpoledne do Ostravy, plánuje zde dvoudenní cestu. Na nádraží ho přivítalo více než sto příznivců, odpůrci nedorazili. V 17 hodin vystoupil na mítinku na Masarykově náměstí v centru města, večer ho čeká posezení se studenty v restauraci v ostravské části Poruba. Návštěva bude pokračovat i v pátek.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová vysvětlovala, proč se Andrej Babiš nezúčastnil hlasování o nedůvěře kabinetu Petra Fialy, které vláda hravě ustála. Vzhledem k náročnému programu v kampani podle Schillerové nakonec odpočíval, protože má virózu. Šéf ANO ale řekl, že už byl v pyžamu, měl v sobě tři vaječné koňaky a neměl řidiče.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že nejpozději 7. února odstoupí z čela vlády. A nehodlá se ucházet o další mandát. Volby do parlamentu chce svolat na 14. října. „Už nastala má chvíle,“ řekla.

Ukrajinský podnikatel Denys Kirejev, který se účastnil rusko-ukrajinských mírových hovorů a jehož loni v březnu zabili příslušníci ukrajinské tajné služby SBU, znal přesné datum ruské invaze na Ukrajinu. Úřady také varoval před útokem na Kyjev. Píše to list The Wall Street Journal (WSJ) v obsáhlém materiálu, v němž se snaží dopátrat, jestli to byl ruský špion, anebo ukrajinský hrdina.

Facebook i Instagram by už brzy mohly změnit svou politiku týkající se cenzury snímků obnažených bradavek v postech uživatelů sociálních sítí. K revizi regulí nyní vyzvala dohledová rada společnosti Meta. Děje se tak více než deset let poté, co matky poprvé uspořádaly v sídle společnosti Facebook kojení na protest proti zákazu zobrazování prsou na sociálních sítích.