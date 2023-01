Špion, nebo hrdina. Popravený bankéř Kirejev znal datum invaze, píše list

Ukrajinský podnikatel Denys Kirejev, který se účastnil rusko-ukrajinských mírových hovorů a jehož loni v březnu zabili příslušníci ukrajinské tajné služby SBU, znal přesné datum ruské invaze na Ukrajinu. Úřady také varoval před útokem na Kyjev. Píše to list The Wall Street Journal (WSJ) v obsáhlém materiálu, v němž se snaží dopátrat, jestli to byl ruský špion, anebo ukrajinský hrdina.