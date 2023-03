Hrad se rozhoupal a vyúčtovává Mynářovy aktivity. Zaplatit má podřízený

„V záznamu o provozu vozidla nákladního vozu Mitsubishi Fuso Canter jsou zaznamenány jednotlivé přepravy ve dnech 8. dubna 2022 s ujetými 611 km, druhá jízda 13. dubna 2022 zaznamenaná na trase Praha - Přerov nad Labem - Osvětimany - Praha s celkovým počtem ujetých 610 kilometrů,“ stojí na stránkách Správy pražského hradu (SPH).

Další cesta se podle Hradu uskutečnila 16. května loňského roku, jednalo se o cestu z Prahy do Prahy do Osvětiman, zpět přes Přerov nad Labem s celkově ujetými 598 kilometry. Celkově to představuje 1 819 kilometrů.

„Mně dal zřizovatel pokyn a já ho splnil“

„Pro vlastní nákladní vozidlo, které je účetně i daňově odepsané a jeho náklady na provoz zahrnují pohonné hmoty, poplatky a náklady na opravy a udržování se kalkulují náklady na jeden kilometr v sazbě 8,264 korun bez DPH, tedy 10 korun za kilometr po započtení DPH,“ uvádí dále Hrad s tím, že pro refundaci nákladů na provoz nákladního vozidla vychází částka ve výši 15033 korun, cena pak včetně DPH činí 18 190 korun.

Na případ na konci února upozornil web Seznam Zprávy. Tehdejší ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek webu na přímý dotaz přiznal, že „prezidentskou“ dopravu dřevin Mynář neuhradil. „Žádné faktury na tuto přepravu vystaveny nebyly. Mně dal zřizovatel pokyn a já ho splnil,“ uvedl Velíšek. Přitom současně mluvčí Hradu Vít Novák pro Seznam Zprávy řekl, že Hrad není logistická společnost.

Velíšek však připustil, že nařízení vyslat náklaďák pro stromky a do Osvětiman dostal přímo od Mynáře. „Dostal jsem pokyn od nadřízeného kancléře, abych přepravu zajistil,“ potvrdil Seznam Zprávám Velíšek.

Na konci února se hájil tím, že si sám nezjišťoval, za jakým účelem náklaďáky do Osvětiman jezdí. „Dostával jsem pokyny a ty jsem plnil. Vše bylo v rámci mých pracovních povinností,“ řekl bývalý ředitel hradní správy. Velíška přitom Mynář loni před koncem roku odvolal. Zdůvodnil to pochybnostmi, zda Správu Pražského hradu vedl dobře.

Proběhne důkladná inventura

Jenže Správa Pražského hradu nyní přišla s tím, že uvedené cesty vykonal řidič přidělený sekretariátu bývalého ředitele Správy pražského hradu, a to na jeho příkaz. Mynář se na dotaz Správy pražského hradu vyjádřil v tom smyslu, že věc považoval za soukromou a bývalý ředitel SPH mu garantoval řádné vyfakturování cest.

„Po zjištění, že využití techniky bylo do záznamů SPH zaneseno v rozporu se skutečností, obrátí se SPH na bývalého ředitele SPH, který cestu nařídil jako služební, s požadavkem na vysvětlení a uhrazení vzniklých nákladů,“ míní dále ve vyjádření Hrad s tím, že nyní proběhne důkladná inventura v autoprovozu v řádu let. „Ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky budou souběžně zpřísněny vnitřní směrnice SPH o využívání autoprovozu,“ dodává Hrad.

Redakce iDNES.cz oslovila i mluvčího SPH Víta Nováka, proč náklady má hradit Velíšek a součsně, zda bude něco hradit Mynář. „Logicky proto, že se jednalo o služební vůz SPH,“ odvětil na dotazy Novák.

Seznam Zprávy již dříve informovaly, že Mynář si nechal na sjezdovku v Osvětimanech přivézt z hlavního města party stan patřící Pražskému hradu. Reportérům tvrdil, že za zápůjčku i dopravu už zaplatil podřízeným fakturu, pak se ale ukázalo, že to udělat nemohl, protože Hrad ještě žádnou nevystavil.