Vláda projednává zrušení usnesení odevzdávajících pozemky do užívání Rusku

Zrušení vládních usnesení ze 70. a 80. let minulého století, kterými se svěřují nemovitosti Rusku do bezplatného užívání k diplomatickým účelům, projednává na středečním zasedání kabinet Petra Fialy. Na programu je také návrh, aby se do odhalování a dokumentace válečných zločinů na Ukrajině zapojilo až 15 českých vojenských policistů.