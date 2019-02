Každý pátý Čech trpí duševní chorobou. Pomoci mají centra duševního zdraví

Léty zažitou představu, že psychicky nemocní se musí zavřít do léčebny, má ambici změnit reforma psychiatrické péče. Na ministerstvu zdravotnictví ji připravují sedm let, do praxe se ovšem začne konkrétně promítat až letos. Napříč republikou má vzniknout 15 nových speciálních center, zatím jich funguje pět.