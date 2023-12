Běžný donucovací prostředek, uvnitř je jen balonek, říká o zbrani na Letné expert

„Není to zbraň ve smyslu zákona o policii, je to donucovací prostředek. Je to nesmrtící zařízení. Laikovi se to podle tvaru a zaměřovače může jevit jako zbraň,“ vysvětlil Černý pro iDNES.cz.

Zařízení v sobě má měkký balonek, který pokud trefí lidské tělo, působí bezbolestně. Při použití „zbraně“ nehrozí podle Černého zranění, které by bylo fatální nebo přímo souviselo se smrtí.

„Stejně jako ostatní donucovací prostředky lze zařízení používat, když mají policisté zákonný důvod. Policisté pochopitelně měli již nachystaný tento prostředek, aby zabránili tomu, že někdo přiběhne a něco velmi těžkého po nich hodí, čímž by je mohl ohrozit na životě,“ dodává.

Police na síti X uvedla, že se jednalo o vrhač míčků. „Policista drží v ruce takzvaný vrhač míčků, nikoli střelnou zbraň. Na ochozu totiž v tu chvíli eskaloval konflikt a policisté byli připravení situaci řešit. Jejich přítomnost na místě stačila k tomu, aby hrozící konflikt skončil. Vrhač míčků tedy nemuseli použít,“ uvedli.

Opravdu zástupci české @PolicieCZ míří na fanoušky opouštějící stadion zbraněmi??? Přátelé, kde to jsme?



@LFAcze a @FACR_Asociace budou dál mlčet a tiše souhlasit nebo proti tomu konečně vystoupí i někdo jiný než sami fanoušci?



Veřejnosti to přijde v pořádku?



📸@KrystofRund https://t.co/VJipFUN9er

Podle Černého lze zařízení pojmenovat i jako RAM pušku na gumové projektily. Dodal, že na podobné účely se v zahraničí používají i brokovnice. „Ty klasické pumpovací, jak je všichni známe. Mají do nich gumové pryžové náboje,“ vysvětlil.

Incident se odehrál v neděli po fotbalovém utkání Sparty a Teplic. Na záběru, který fanoušci sdíleli na síti X, je vidět jeden z policistů, jak míří donucovacím prostředkem na fanoušky na ochozu.

Podle vyjádření policie v tu chvíli na stadionu eskaloval konflikt a policisté byli připravení situaci řešit. Podle informací Černého házeli někteří z fanoušků po policistech různé předměty.